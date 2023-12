Mujer hallada muerta en el patio de una casa era de Brockton

Una mujer que fue encontrada muerta en el patio de una casa en East Bridgewater, Massachusetts, el domingo por la mañana ha sido identificada, aunque las autoridades no dijeron cómo se cree que murió.

La mujer, cuya muerte fue reportada alrededor de las 9:24 a.m. del domingo por una persona que llamó al 911 fue Nicole Swan, de Brockton, tenía 42 años, según la Fiscalía del Condado de Plymouth.

Anteriormente se catalogó como muerte sospechosa, pero las autoridades no dijeron el martes si se consideró un homicidio. La policía estatal y local todavía estaban investigando lo que le pasó a Swan. Sin embargo, no se cree que su muerte haya ocurrido al azar y no hubo ninguna amenaza para la seguridad pública, dijeron los fiscales.

La mujer que llamó al 911 informó que Swan estaba inconsciente y parcialmente vestido en el patio lateral de la casa, que está en Belmont Street, dijeron los fiscales. Cuando llegaron la policía y los bomberos, la mujer estaba boca abajo y luego fue declarada muerta en el lugar.