Múltiples escuelas reciben llamadas con amenazas falsas en Massachusetts

La policía estatal de Massachusetts dijo que conocen 28 comunidades que recibieron llamadas con amenazas falsas el martes, incluidas múltiples llamadas a distritos escolares en las partes occidental y sureste del estado.

Dijeron que están ayudando en la respuesta a las escuelas en algunas comunidades y que el Fusion Center del estado está investigando el origen de las llamadas con la ayuda de agencias asociadas.

El FBI dijo que también está al tanto de "numerosos incidentes" y está involucrado en la investigación.

"Si bien no tenemos información para indicar una amenaza específica y creíble, continuaremos trabajando con nuestros socios locales, estatales y federales encargados de hacer cumplir la ley para recopilar, compartir y actuar sobre la información de la amenaza a medida que nos llame la atención", dijo el FBI en un comunicado. "Instamos al público a permanecer alerta y reportar cualquier actividad sospechosa y/o individuos a la policía de inmediato".Foxborough, Mansfield y Westwood fueron tres de las comunidades de Massachusetts que recibieron amenazas el martes.

Los funcionarios escolares de Foxborough dijeron que recibieron una llamada a las 8:51 a.m. informando sobre un tirador activo en la escuela secundaria. Se desconoce la fuente de la llamada, pero los funcionarios dijeron que no creen que se haya originado localmente. La policía de Foxborough cerró brevemente la escuela hasta que pudieron realizar una inspección y determinar que no había ninguna emergencia.

“Entendemos que eventos como este pueden causar una mayor ansiedad y estamos aquí para apoyar a nuestra comunidad escolar”, dijeron los funcionarios escolares de Foxborough en un correo electrónico a los padres.

La policía de Westwood dijo que recibió una llamada el martes por la mañana que se refería a "un posible tirador activo" en la escuela secundaria de Westwood, pero también pudo determinar rápidamente que la amenaza era un engaño.

La policía de Mansfield dijo que recibió una llamada alrededor de las 8:43 a.m. de un hombre desconocido que informó sobre un tiroteo en la escuela secundaria Mansfield. La policía registró y pudo desalojar el edificio.

"La policía de Mansfield continuará vigilante dentro y alrededor de nuestras escuelas y trabajará en estrecha colaboración con nuestros socios locales, estatales y federales para identificar y responsabilizar a las personas responsables de estas llamadas falsas por el miedo y la alarma causados ​​por sus acciones despiadadas", dijo la policía de Mansfield en un comunicado.

En las últimas semanas, las escuelas de Massachusetts y de todo el país informaron haber recibido amenazas falsas similares. Numerosas escuelas en Rhode Island informaron incidentes similares el lunes, según WJAR.

Los incidentes de esta semana indudablemente causaron una mayor ansiedad debido al tiroteo en la escuela en Nashville, Tennessee, el lunes que dejó tres niños y tres adultos muertos. Un asaltante fuertemente armado que empuñaba dos rifles de "estilo asalto" y una pistola mató a los tres estudiantes y tres adultos en The Covenant School en el último de una serie de tiroteos masivos en un país cada vez más nervioso por el derramamiento de sangre en las escuelas.

El ataque en la escuela se produce cuando las comunidades de todo el país se están recuperando de una ola de violencia escolar, incluida la masacre en una escuela primaria en Uvalde, Texas, el año pasado; un alumno de primer grado que le disparó a su maestra en Virginia; y un tiroteo la semana pasada en Denver que hirió a dos administradores.