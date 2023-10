Niña hispana cautiva con su voz durante juego de los Red Sox en el Fenway Park

Una niña venezolana sorprendió a todos con su voz, al entonar las notas del himno de los Estados Unidos, delante de miles de fanáticos en el icónico estadio Fenway Park en Boston.

Su nombre es Kiana Angulo, y ya se ganó una beca en Berklee College of Music, una de las más importantes del mundo.

Angulo tiene apenas diez años, pero canta desde los dos años, y fue seleccionada entre un grupo de niños para entonar el himno nacional como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, por eso esa llevaba un pañuelo con la bandera de Venezuela y la camisa de los Red Sox.

Ese día habían más de 30 mil fanáticos que esperaban el encuentro de los eternos rivales: Boston Red Sox y los New York Yankees

Lo que muchos no saben, es que Kiana no tenía apuntador, ni nadie que la dirigiera esa noche.

kiana empezó a cantar en las fiestas familiares, y desde entonces interpreta todo tipo de música y alcanza tonos tan altos como los de Lady Gaga.

El padre de kiana es un músico nato, el fue quien primero identificó las cualidades artísticas de su hija.

kiana ganó una beca en la escuela musical de Berklee y con tan solo diez años, ya tiene claro lo que quiere en la vida, "De verdad a mi no me importa si soy un cantante famoso, yo solo soy feliz si vivo cantando y haciendo lo que a mi me gusta", dijo.

La familia de Kiana llegó hace ocho años de Venezuela y son ejemplo de lo mucho que se puede lograr si se trabaja duro.