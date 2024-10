Noche del banner en Boston: los Celtics inician la defensa del título

Por fin ha llegado.

El martes por la noche, los Boston Celtics vuelven a la cancha para comenzar su viaje para defender su título de la NBA.

Los Celtics tienen la mira puesta en repetir el título, pero primero podrán disfrutar del momento histórico de ver cómo se levanta el Banner 18 hasta las vigas. Seguro que será una noche emotiva para los Celtics y sus fanáticos.

La última vez que los Celtics levantaron un banner fue en 2008, hace 16 años, por lo que la gente ha tenido que ser paciente durante mucho tiempo.

Los Celtics se enfrentarán a los New York Knicks y también recibirán sus anillos de campeonato antes del inicio del partido a las 7:30 p. m.

El último equipo que ganó dos títulos consecutivos fueron los Golden State Warriors en 2017 y 2018.

Siéntate temprano si vas a ver un partido, ya que habrá una gran presentación antes del juego cuando se levante el banner y se entreguen los anillos.

Los Celtics están recuperando a todos sus jugadores clave de la temporada del campeonato, aunque el pívot Kristaps Porzingis no volverá de la cirugía hasta diciembre.

Pero el entrenador en jefe Joe Mazzulla dijo que no le preocupa la presión de repetir.

"Cero. Ninguna presión", dijo el lunes. "Todos vamos a estar muertos pronto, y realmente ya no importa. Así que no hay presión. O vas a ganar o no... No es presión, es una oportunidad".

Los Celtics son, sin duda, los favoritos para ganarlo todo. Los Knicks, que están en la ciudad el martes por la noche, tienen las terceras mejores probabilidades en la Conferencia Este.

Pero el TD Garden no es el único lugar para disfrutar de todas las celebraciones de los Celtics que se llevarán a cabo el martes. De hecho, puedes ser parte de ellas incluso si no estás en el estadio.

Se ha planeado un evento para fanáticos lleno de diversión en City Hall Plaza, y se esperan cientos de personas. El "NBA on TNT American Express Roadshow" comienza a las 4:30 p.m., con juegos, concursos, sorteos y actuaciones de las estrellas Shaboozey y Benson Boone.

Pero durante el juego, todas las miradas se centrarán en los paneles de video que muestran la cobertura en vivo del momento en que el equipo iza la histórica pancarta del campeonato número 18 en las vigas del Garden y, por supuesto, el juego en sí.

La actuación de Benson Boone se llevará a cabo después del juego, por lo que puede esperar que el tráfico en el área sea un problema durante todo el día. Se espera que todo termine alrededor de la 1 a. m.