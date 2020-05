Nueva Inglaterra comienza a reabrir aunque persisten preocupaciones por coronavirus

Gran parte de Nueva Inglaterra está emergiendo lentamente de un encierro de seis semanas, con invernaderos, campos de golf y peluquerías extendiendo la alfombra de bienvenida para clientes ansiosos por volver a un cierto sentido de normalidad.

Pero la reapertura parcial en Maine, New Hampshire, Vermont y pronto Rhode Island se produce en medio de preocupaciones sobre pruebas adecuadas y rastreo de contactos, así como cientos de casos nuevos cada día. Muchos propietarios de negocios también se preocupan si la reapertura, especialmente en lugares como Maine, llegará demasiado tarde para salvar la temporada de turismo de verano.

"Todos se han encerrado, frustrados con el uso de máscaras", dijo Dave Gravino, propietario de Iggy's Doughboys and Chowder House, que espera abrir pronto a comensales al aire libre en Rhode Island. "Siento que estamos doblando una esquina. Pero creo que será un proceso lento ".

La naturaleza ha encontrado la ironía en las reaperturas y preparativos para un clima más justo, con una rara nevada de mayo y un pronóstico de frío récord el viernes y el sábado para gran parte de la región.

Maine permite el uso de campos de golf y la mayoría de los parques estatales, visitas a dentistas, barberos y peluqueros, y servicios religiosos si permanecen en el vehículo. New Hampshire está permitiendo la reapertura restringida de restaurantes, peluquerías y otros negocios durante todo el mes.

Vermont continúa emergiendo gradualmente de su cierre inducido por virus con más actividad comercial y oportunidades de recreación al aire libre para grupos de 10 o menos, incluidos campos de golf y canchas de tenis, pero hasta ahora, el estado, que necesita turismo para prosperar, no está listo para recibir gente de afuera.

Rhode Island planea dar su primer paso con una reapertura parcial el sábado. Un día después de que expire la orden estatal de quedarse en casa, la gobernadora Gina Raimondo prevé un plan en el que se permitirá la reapertura de más tiendas, pero los restaurantes, bares y salones permanecerán cerrados. La charla sobre reapertura de tiendas, y en unas pocas semanas, tal vez cenas al aire libre, deleitó a las empresas que estaban dependiendo de las órdenes recogidas, la entrega a domicilio y las ventas en línea.

"Nada se compara con tener las puertas abiertas y los clientes mirando", dijo Jennifer Massotti, gerente general de Barrington Books, una librería con dos ubicaciones en Rhode Island. "Estamos ansiosos por ver a las personas, pero la seguridad de nuestros clientes y empleados es primordial".

Muchas empresas están animadas por las noticias. Pero un epidemiólogo de la Universidad de Harvard sonó pesimista esta semana, señalando la falta de vigilancia de enfermedades y protecciones para los más vulnerables.

"No puedo señalar a ningún lugar en los Estados Unidos en el que me sentiría bien al decir que creo que ahora es el momento de abrir ese lugar", dijo el Dr. Michael Mina, profesor de inmunología y enfermedades infecciosas, señalando el temor a una segunda ola de enfermedades más destructiva.

Es inteligente que los estados vayan lento porque la tasa de pruebas para COVID-19 es lenta, las pruebas de anticuerpos son algo así como "el viejo oeste", y el rastreo de contactos necesita ser reforzado, dijo el Dr. Elliott Fisher, un epidemiólogo que hace salud pública investigación en el Dartmouth College.

Las pautas federales exigen la realización de pruebas al 2% de la población por mes. Rhode Island, el estado más pequeño del país, hasta ahora ha evaluado aproximadamente el 7% de los 1 millón de personas del estado. New Hampshire ha superado las pruebas de al menos el 2% de su población al mes, mientras que Maine y Vermont están aumentando las pruebas.

La otra preocupación es el resurgimiento de los casos a medida que llega la temporada de turismo de verano y decenas de residentes de puntos calientes del virus como Massachusetts y la ciudad de Nueva York se dirigen hacia el norte a casas de vacaciones y cabañas alquiladas.

Durante la gripe española de 1918, el virus peligroso tardó varios meses más en llegar a las zonas rurales de Maine. Pero cuando lo hizo, golpeó con fuerza, dijo la doctora Dora Anne Mills, ejecutiva de MaineHealth y ex alta funcionaria de salud del estado.

Los condados más al este de Maine terminaron con las tasas de mortalidad más altas del estado, dijo.

El gobernadorde New Hampshire, Chris Sununu, reconoció que los residentes de las áreas urbanas pueden verse tentados a escapar hacia el norte. "No sé qué podemos hacer al respecto. No podemos cerrar las fronteras aquí, solo tenemos que ser inteligentes sobre lo que hacemos ", dijo.

Ese sentimiento tiene eco en la gobernadora demócrata Janet Mills en Maine.

“A la industria turística, a todos nos encanta que la gente venga aquí y disfrute de nuestras playas, lagos y montañas, y gaste dinero aquí. Pero este año, ahora mismo, podrían venir y traer el virus, y podría tener las consecuencias más terribles ”, dijo.

Es un acto de equilibrio complicado cuando las economías que dependen del turismo dependen de millones de visitantes de otros estados, algunos afectados por el coronavirus. Maine normalmente recibe alrededor de 36 millones de visitantes al año.

"No es que podamos ofrecer vacaciones de Zoom. La gente realmente tiene que venir al estado ", dijo Jesse Henry, director de marketing de Migis Hotel Group, que cuenta con turistas de fuera del estado para el 90% de los negocios de verano en siete hoteles y posadas en todo Maine.

Henry mantiene la esperanza de que la gente quiera escapar a Maine. Pero el verano ya es un fracaso para empresas como Funtown Splashtown USA, un parque de diversiones cuyos toboganes y montañas rusas estarán cerradas este verano por primera vez desde 1967.

"Nunca he tenido un verano gratis. Esto es lo que he hecho, básicamente, para mi vida adulta. Preferiría saludar a los invitados ", dijo el director de marketing Ed Hodgdon, quien ha estado trabajando en el parque de atracciones cerca de Old Orchard Beach desde que tenía 16 años.