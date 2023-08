Nuevo rótulo busca evitar el choque de camiones en Storrow Drive

El lunes se colocó un nuevo letrero sobre la entrada de Storrow Drive en Boston, el último intento de evitar que los camiones choquen contra los pasos elevados de poca altura en la autopista.

Este tipo de choque en donde los camiones quedan atascados ocurren cada pocos meses, y especialmente alrededor del 1 de septiembre, cuando la mayoría de los arrendamientos de Boston terminan y los estudiantes que no están familiarizados con las carreteras del área empacan sus cosas en camiones alquilados.

El nuevo letrero "ONLY CARS” (SOLO COCHES) colocado en David G. Mugar Way en Mount Vernon Street en Back Bay es parte de un nuevo impulso del Departamento de Conservación y Recreación de Massachusetts. La semana pasada, la agencia lanzó un vídeo de parodia ambientado en "Angel" de Sarah McLachlan suplicando a los recién llegados que "hagan su parte buscando las señales y, juntos, no podremos chocar contra un puente con un camión".

Si el nuevo letrero tiene éxito, se colgarán más en las entradas de las avenidas a lo largo del río Charles: Soldiers Field Road de Boston y Memorial Drive de Cambridge, así como Storrow Drive.

La nueva señal es más llamativa que la que reemplaza y con una conexión más resistente que los funcionarios creen que servirá como una advertencia más clara para los conductores.

"Los viejos fueron golpeados con cierta frecuencia y muchas veces creo que el conductor del camión no sabe o no entiende que ha golpeado el letrero", dijo Jeff Parenti, ingeniero jefe del Departamento de Conservación y Recreación.

Para los no iniciados, al menos una vez cada pocos meses, una persona que conduce un camión pasará por alto las numerosas señales que ya existen que advierten sobre el espacio libre bajo en las carreteras y la parte superior del vehículo chocará contra un paso elevado. A menudo, el impacto de un "Storrowing" abre el techo del camión como si fuera una lata.