Oficial de Providence absuelto de cargos de agresión supuestamente es captado en video durmiendo en el trabajo

Un oficial de la Policía de Providence, en Rhode Island, que fue absuelto de un cargo de agresión simple relacionado con un altercado en una manifestación a favor del derecho al aborto está siendo investigado después de que se publicara en las redes sociales un video en donde aparecía durmiendo mientras estaba de turno, según reportes de The Boston Globe.

El oficial Jeann Lugo estaba trabajando en la ciudad en junio cuando alguien con un teléfono celular se acercó sigilosamente a su patrulla y lo filmó profundamente dormido, con la cabeza colgando hacia un lado, mientras estaba sentado en el asiento del conductor, detalla la publicación.

El video, que fue visto por el Globe, se compartió en Facebook durante el fin de semana con el título “LONG NIGHT IN THE CITY OF PROVIDENCE” (Larga noche en la ciudad de Providence). Luego, el video fue eliminado.

Lugo fue puesto en servicio de escritorio el lunes mientras el departamento realiza una investigación de asuntos internos, confirmó el jefe Oscar Pérez. Lugo se negó a comentar el lunes por la tarde, dijo el Globe.

El pasado mes de noviembre, un juez falló a favor de Lugo, luego de un juicio en el que el oficial fue acusado de golpear a una ex opositora política.

Lugo era un candidato republicano para el escaño del Distrito 29 del Senado estatal en Warwick cuando asistió a una manifestación a favor del derecho al aborto en la Cámara de Representantes en junio de 2022 después de que la Corte Suprema de EEUU anulara Roe v. Wade. Cuando estalló un disturbio entre algunos de los asistentes a la manifestación, Lugo, que estaba fuera de servicio, fue captado en video en un incidente con su oponente política, Jennifer Rourke.

"El Comité de Acción Política de Black Lives Matter Rhode Island está consternado al escuchar que un oficial que no estaba en condiciones de servir logró conservar su trabajo y una vez más defraudó a los residentes de Providence", dijo en un comunicado la organización, de acuerdo a reportes de WJAR.