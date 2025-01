Paga por adelantado por servicio de cremación y es sorprendido con una carta de la funeraria

Francisco Crispín, tiene 92 años, disfruta de la vida al máximo, sin embargo reconoce que a todos nos llegará el día de morir, pensando en eso, decidió pagar por adelantado sus servicios funerarios.

"Voy a morir de todos modos muy feliz, porque es lo que te digo no le tengo miedo a la muerte, a lo que tenía mucho miedo era la vejez y aquí estoy bregando con ella", explica un alegre Crispín en la sala de su casa.

En el 2014, Francisco se enlistó en un plan de cremación con la Casa Funeraria Bell, de Providence, Rhode Island, a un costo de 1,745 dólares, tal contrato fue pagado a cabalidad en el 2017.

Sin embargo, el ser responsable y proactivo no le sirvió de mucho porque hace unos meses, Crispín dice que le intentaron cobrar aún más por su servicio fúnebre, uno que obviamente todavía no se lleva a cabo.

"Usted tiene que pagar novecientos dólares porque eso (La cremación) vale tres mil dólares". Asegura Crispín le dijeron, cuando se comunicó con la Funeraria.

Frustrado ante la situación Francisco llama a Telemundo Nueva Inglaterra Responde y nos explica su problema, nosotros contactamos a la casa Funeraria Bell, y ellos mediante correo electrónico nos dicen sobre el caso de Francisco:

"Todos deben leer el contrato que firmaron en detalle porque se establece que el precio no estará garantizado y está sujeto a cambios.

No sé cuál será el costo del servicio de cremación cuando él muera. No sé cuándo morirá. No puedo predecir el futuro. Todo sube cada año. Se llama inflación. Solo puedo decirle cuál será el costo si muere hoy".

La respuesta sorprendió a Francisco y dijo "¿Entonces yo tenía que morirme el mismo día? Yo le dije el mismo día tenía que morirme. Nadie quiere morirse el mismo día que tengas el contrato".

Para cuando firmó el contrato, Francisco, ya tenía 82 años, si bien el documento establece que no hay garantía de precio, Francisco, quien no habla inglés, asegura que en la empresa había empleados que hablaban español pero nunca le explicaron que el costo subiría.

Nosotros notificamos de esta queja a la casa funeraria y también contactamos a la Oficina del Fiscal General de Rhode Island para consultarle ¿Es permitido aumentar el precio de un servicio, una vez que un contrato ha sido pagado a cabalidad?

La entidad entonces contactó a la Casa Funeraria Bell y en una semana, la Fiscalía General de Rhode Island nos confirmó que "La Casa Funeraria Bell aceptó que el cliente no debe pagar nada más de la cantidad acordada en el contrato"

Francisco dice sentirse en paz con la solución a este problema "Yo le agradezco a Telemundo, ha sido que me han tratado con un amor y una delicadeza y mucho respeto", concluyó Crispín.

Recuerde que antes de firmar un contrato, usted debe revisar cada una de las cláusulas y si tiene dudas ya sea por el idioma o por la terminología usada en el documento, usted no está obligado a firmar.

Mas allá de resolver el problema de Francisco, la Funeraria Bell decidió no ofrecer comentario adicional sobre este caso.

