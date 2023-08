Piloto despegó del aeropuerto Logan sin permiso y por poco choca con un vuelo de Jetblue, según reporte

Investigadores federales dijeron el jueves que el piloto de un avión chárter despegó sin permiso, lo que provocó que pasara cerca de un avión de JetBlue que se preparaba para aterrizar en una pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston en febrero.

Una captura de pantalla de un video tomado desde la cabina de JetBlue captura el momento en que la avioneta operada por el servicio de vuelos chárter Hop-A-Jet cruzó la pista justo en frente del avión de JetBlue.

Los pilotos del jet JetBlue Embraer estimaron que estaban a unos 30 pies del suelo cuando vieron un avión cruzar frente a ellos; el capitán dijo que no podía estimar qué tan cerca estaban del avión más pequeño, según un informe del National Transportation Safety Board. Los pilotos de JetBlue pudieron detenerse, dar la vuelta y aterrizar de manera segura.

El capitán del Hop-A-Jet dijo que escuchó a los controladores de tráfico aéreo decirle que se alineara y esperara antes de despegar, e incluso le repitió la orden al controlador, “pero en su mente, estaban autorizados para despegar”, dijo la NTSB.

El avión Hop-A-Jet estaba siendo operado por el copiloto, quien les dijo a los investigadores que su capitán le había dicho que estaban autorizados a despegar.

El capitán, Álvaro Donado, dijo en declaraciones a la junta de seguridad: “No puedo entender lo que me pasó durante el despeje, lo único que me viene a la mente es que me afectó el frío de Boston, no me sentía del todo bien y tenía la nariz tapada. Mis disculpas."

Una vez que el avión Hop-A-Jet aterrizó en Fort Lauderdale, Florida, la torre de Boston les dijo al capitán de 63 años y al copiloto de 23 años que habían despegado sin autorización y que el avión de JetBlue había pasado a unos 120 metros (400 pies) por encima de ellos mientras realizaba una maniobra de motor y al aire, dijo la NTSB en su informe final.

Un hombre que contestó el teléfono en la sede de Hop-A-Jet dijo que la compañía no tenía comentarios sobre el incidente o el informe. Cuando se le preguntó si el capitán y el copiloto todavía volaban para la compañía, dijo que no podía proporcionar esa información y colgó.

El incidente fue uno de varios a principios de este año que despertaron las alarmas sobre la seguridad de la aviación en los Estados Unidos a pesar de que no ha habido un accidente fatal que involucre a una aerolínea estadounidense desde 2009. Los incidentes de aviones que casi se topan llevó a la Administración Federal de Aviación a convocar una "cumbre de seguridad" en marzo para pensar en formas de evitar que los aviones se acerquen demasiado.