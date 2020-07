Policía de Chelsea ayuda a mujer necesitada

El oficial Luis Tarraza estaba comenzando su turno el domingo por la mañana cuando recibió una llamada sobre una mujer que se negó a salir de un hotel. Es una llamada que recibe con frecuencia, dijo, y pensó que sabía a lo que se iba a dirigir.

Cuando llegó allí, encontró a una mujer que estimó que tenía unos 60 años. Tarraza se sorprendió al descubrir que no era beligerante, dijo, sino que solo buscaba ayuda.

"Le preguntamos qué estaba pasando y ella dijo: 'El gobierno dijo que me permitirían quedarme en un hotel durante 30 días y que me darían 90 días de algún tipo de alojamiento', y Terraza le dijo: 'Pero ellos no tienen ninguna información".

Pero la mujer le dijo al veterano oficial de policía de Chelsea que no tenía dinero y que no tenía a dónde ir.

"Dije, 'OK, me ocuparé de tu habitación esta noche porque no te quiero afuera en el calor'. Estaba como en 96 grados afuera ", dijo Tarraza.

Sin dudarlo, pagó por la habitación de la mujer sin hogar y le dio sus números de teléfono para llamar al día siguiente.

"Ella comenzó a llorar y casi me hizo llorar", dijo Tarraza. "Ella solo me estaba agradeciendo, agradeciéndonos por permitirle quedarse allí".

Un compañero oficial compartió su historia en las redes sociales, de acuerdo con Tarraza, quien dijo que estaba un poco avergonzado cuando NBC10 Boston lo contactó para una entrevista.

"Porque es algo que haces de corazón", dijo Tarraza. "Sabes, mi madre tiene la misma edad y espero que alguien haga lo mismo por ella si estuviera en esa situación".