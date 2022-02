Policía investiga muerte ‘sospechosa’ en New Hampshire

La policía de Haverhill, New Hampshire, está investigando lo que describen como la muerte sospechosa de un hombre de 19 años.

La policía de Haverhill dijo que el cuerpo del hombre fue encontrado en un negocio el lunes por la mañana temprano. Fue identificado como Víctor Maldonado, de 19 años.

Los investigadores no dieron muchos detalles sobre las circunstancias, pero dijeron que la muerte se considera sospechosa en este momento. Se realizó una autopsia, pero la causa y la forma de la muerte están pendientes de más pruebas.

La policía de Haverhill, la Policía Estatal de New Hampshire y la Oficina del Fiscal General de New Hampshire están involucradas en la investigación. Las autoridades dicen que no existe una amenaza conocida para el público.