PRIMERA ALERTA: Tormenta trae un pie de nieve para algunos; fuertes vientos podrían causar apagones

Un poderoso sistema de baja presión atraviesa la región el lunes, trayendo nieve a los terrenos más altos del sur y norte de Nueva Inglaterra, y lluvia y vientos dañinos a las áreas costeras.

La lluvia, con algunos truenos, será intensa en ocasiones el lunes por la mañana y puede provocar pozos e inundaciones en las carreteras, especialmente en áreas de drenaje deficiente.

Junto con la lluvia, la costa de Nueva Inglaterra experimentará un período de vientos fuertes y dañinos desde el lunes por la mañana hasta la tarde a medida que las ráfagas de viento del este/sureste alcanzan o superan las 60 mph en ocasiones, lo que puede provocar cortes de energía localizados.

¿Dónde afectará los cortes de energía?

Los vientos más fuertes serán desde las 4 am hasta las 11 am desde la costa sur de Nueva Inglaterra hasta la costa de New Hampshire. A partir de entonces, el foco de vientos más fuerte llegará a la costa de Maine alrededor de las 11 a. m. y continuará hasta las primeras horas de la tarde.

Los vientos no podrían llegar en peor momento, ya que coincidirán con el ciclo de la marea alta de la mañana, lo que provocará inundaciones costeras de leves a moderadas durante las primeras horas de la tarde.

¿Cuánta nieve caerá Massachusetts?

Veremos toda la acción relajarse durante la tarde de sur a norte a medida que el sistema avanza hacia el norte hacia Canadá. Cuando todo esté dicho y hecho, las elevaciones más altas de los Berkshires, las Montañas Verdes de Vermont, las Montañas Blancas de New Hampshire y el oeste de Maine terminarán con el premio mayor de nieve de 8 a 12 pulgadas o más de nieve. ¡Será un regalo de bienvenida para las estaciones de esquí!

Sin embargo, si viaja por estas áreas durante el día, tómelo con calma debido a la poca visibilidad debido a la nieve y la ventisca.

Nuestro equipo emitió una Primera Alerta el lunes debido a los múltiples problemas climáticos que veremos en toda la región y lo mantendremos informado durante todo el día.

