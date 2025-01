¿Lluvia o nieve? Sistema se mueve sobre la región dejando precipitaciones

Se acerca la lluvia más tarde esta mañana.

Sé lo que están pensando. ¿Cómo podría NO ser nieve o hielo? Después de todo, esta mañana tendremos temperaturas tan bajas como los 20 grados.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Dado que las precipitaciones se retrasan, nos da tiempo para calentarnos. De hecho, de manera significativa. Las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados más tarde esta tarde, lo que garantizará que estemos prácticamente en estado líquido para este evento.

¿Nevará en Boston?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El truco llegará más tarde esta noche, cuando el aire frío se filtre después de la medianoche. Es entonces cuando podemos pasar lentamente a la nieve de norte a sur.

Esto podría resultar en cierta acumulación en el norte de Massachusetts y el sur de New Hampshire hacia la mañana, pero las guías sugieren que es demasiado poco y demasiado tarde. Por esa razón, hemos mantenido las acumulaciones al mínimo.

¿Nevará durante el fin de semana?

Los vientos regresan el sábado cuando llega el frío. Este fin de semana no es muy frío, pero seguro que no es cálido. Las temperaturas máximas de ambos días llegarán a los 30 grados. Una ligera nevada podría dejar una capa de unos 2.5 centímetros de nieve el domingo por la noche, pero parece que no habrá precipitaciones hasta el miércoles por la noche.

Sigue aquí las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA.

Sigue los detalles en nuestro radar interactivo