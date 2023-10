Propuesta de alcaldesa Wu sobre Mass. and Cass es aprobada por el Ayuntamiento de Boston

El Ayuntamiento de Boston aprobó la propuesta de la alcaldesa Michelle Wu de otorgar a la policía autoridad para despejar los campamentos en el área conocida como Mass. y Cass, pero muchos ponen en duda la capacidad de la ciudad para ayudar a las personas que viven en esas tiendas una vez que haya sido despejado.

El concejal Ricardo Arroyo votó el miércoles en contra de su propia versión de la ordenanza enmendada, junto con los concejales Kendra Lara y Frank Baker.

"Hemos realizado redadas de limpieza de campamentos", dijo Arroyo. "El hecho de que todavía estemos aquí hablando de ello debería indicar cuán descaradamente fallidos han sido esos intentos".

Las enmiendas incluyen eliminar multas, agregar controles diarios sobre la cantidad de camas disponibles y obligar a la ciudad a ofrecer transporte a los refugios. Pero algunos dicen que no es suficiente y piden a los líderes de Massachusetts que intervengan.

"El Estado realmente tiene que invertir en este tema. Realmente tienen que invertir en camas para cuidados a largo plazo", dijo Arroyo.

Incluso los votos a favor tienen reservas sobre la falta de camas para cuidados a largo plazo, espacio para refugios y programas de tratamiento.

"No me siento segura de que nada de esto tenga un plan integral. No hay presupuesto adicional para abordar esas cuestiones", dijo la concejala municipal Tania Fernandes Anderson.

"Tenemos que saber que esto no va a resolver el problema, pero será parte de la solución", añadió la concejal Ruthzee Louijeune.

La ordenanza entrará en vigor una semana después de que Wu la firme.

"Para empezar, la razón por la que se han implementado estas disposiciones es porque simplemente no es seguro para la gente vivir en Boston, durante todo el invierno, en una tienda de campaña en la calle", dijo Wu el miércoles.