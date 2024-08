Protesta ante la Casa Estatal a un día de iniciar desalojos en refugios de emergencia en Mass.

El día antes de que decenas de familias sean desalojadas de los refugios de Massachusetts, manifestantes planean realizar una vigilia en la Casa del Estado el jueves por las nuevas restricciones que la gobernadora Maura Healey impuso al sistema de refugios.

Las últimas políticas de refugios de Healey limitan a las familias a pasar un máximo de cinco días hábiles en los refugios y hacen que esas personas no sean elegibles para estadías más prolongadas durante, al menos, seis meses.

Las nuevas reglas entraron en vigencia el 1 de agosto y también crean un sistema de priorización para los refugios familiares de largo plazo que favorece a los residentes de Massachusetts sobre las familias inmigrantes recién llegadas.

Los grupos de defensa de los inmigrantes y contra las personas sin hogar se oponen firmemente a las nuevas regulaciones. La manifestación del jueves por la tarde en la Casa del Estado se produce después de una semana completa de manifestaciones más pequeñas frente a la oficina de la gobernadora; la publicación de una carta firmada por docenas de grupos de defensa, profesionales médicos y trabajadores sociales; y otra manifestación muy concurrida la semana pasada donde los manifestantes calificaron las nuevas pautas de "crueles".

El presidente de la Cámara de Representantes, Ron Mariano, y la presidenta del Senado, Karen Spilka, han dicho que respaldan la decisión de Healey.

La administración ha notificado a 57 familias, que llegaron antes del 1 de agosto, que tendrán que marcharse antes del viernes. A algunas de estas familias se les ha "reembolsado el billete", un término que la administración ha utilizado para describir el pago de los billetes de avión para salir de Massachusetts.

"Debido a las circunstancias y a nuestra capacidad aquí, tuvimos que hacer algunos cambios en la política. Pero, ya saben, he dicho desde el principio que vamos a seguir evaluando esto", dijo Healey a los periodistas el miércoles.

Durante las manifestaciones diarias frente a la oficina de Healey, los defensores han sostenido carteles con mensajes como "Gobernador Healey: No deje a los niños en las calles" y "La vivienda es un derecho humano".

Una de las organizadoras, Carolyn Chou, de Homes for All Massachusetts, dijo que era hipócrita que Healey y los legisladores estuvieran celebrando la firma de una nueva autorización de bonos de vivienda antes en una conferencia de prensa esta semana, mientras las familias empacaban sus cosas para abandonar los refugios.

"Estuve en la estación Wollaston el viernes por la noche y había una docena de niños durmiendo en la calle. Sin duda parece extraño que el estado se dé palmaditas en la espalda, dada la situación en la que se encuentra la gente", dijo.

Healey celebró un evento de firma de ley el martes con cientos de asistentes, donde ella, la vicegobernadora Kim Driscoll, los copresidentes del Comité de Vivienda, el representante Jim Arciero y la senadora Lydia Edwards promocionaron el proyecto de ley como histórico, pero también como un primer paso para abordar la crisis de vivienda del estado.

“No nos olvidamos de la gente que duerme a la intemperie. No nos olvidamos de la gente de Mass. y Cass. No nos olvidamos de la gente que está en el aeropuerto. No nos olvidamos de la gente que trabaja dos o tres empleos y ve cómo aumenta el alquiler. No nos hemos olvidado de ustedes. Y eso es... no quiero que nadie vea a esta multitud de gente celebrando y piense que la misión está cumplida. Absolutamente no", dijo Edwards durante sus comentarios en la firma del proyecto de ley.

Chou dijo que la crisis de alta demanda de refugios de emergencia se debe a la falta de viviendas asequibles y disponibles en Massachusetts, y que imponer restricciones más estrictas a los refugios no crea nuevas opciones de vivienda para las familias.

"Se trata de una crisis de vivienda y sabemos que parte de la razón por la que la gente está tanto tiempo en refugios es porque no pueden encontrar un lugar asequible para alquilar. Sin duda, nos preocupa la noticia de que los funcionarios están socavando el derecho a un refugio. Y es decepcionante que el estado esté promocionando su trabajo durante días y noches trabajando en este proyecto de ley cuando cada vez hay más niños durmiendo en las calles", dijo Chou.

Hasta el miércoles, había 7,396 familias en el sistema de refugios familiares de emergencia y 271 familias en refugios llenos a capacidad, según un portavoz de Healey. La política de cinco días se implementará de forma continua, por lo que no se pedirá a todas las familias que se vayan de los sitios a la vez.

Desde que anunciaron las restricciones, la administración de Healey ha actualizado la guía para permitir que los proveedores extiendan la estadía de una familia hasta por un mes. Una hoja informativa publicada por la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables para los proveedores de refugios señala que los proveedores podrán "emitir extensiones administrativas para familias que cumplan con los criterios designados" por hasta 30 días hábiles.

"Estamos enfocados en las familias con las que hemos realizado la gestión de casos, de las que podemos salir más rápidamente", dijo Healey el miércoles. "Trabajamos duro para conseguir permisos de trabajo para las personas, para que reciban clases de inglés".

Mientras se encuentren en los sitios que la administración ahora llama "centros de respiro temporales", las familias podrán acceder a una serie de servicios. Pueden trabajar con abogados para obtener autorizaciones para trabajar legalmente en los EEUU, acceder a servicios de atención médica y obtener asistencia para el alquiler de HomeBASE. Sin embargo, HomeBASE solo se puede usar para ayudar a las familias a pagar el alquiler si pueden encontrar una unidad en primer lugar.

La administración dijo que la asistencia para la vivienda, las solicitudes de autorización de trabajo, las colocaciones laborales, las clases de inglés y la reubicación han provocado un aumento en la cantidad de familias que abandonan los refugios en los últimos meses, con más de 600 familias que se fueron entre junio y julio.

"Necesitamos hacer espacio disponible para las familias aquí en Massachusetts que pasan por momentos difíciles, tal vez tienen una lesión médica en su familia que les impide trabajar y les impide pagar el alquiler, y por lo tanto se quedan sin hogar. Pienso en las víctimas de violencia doméstica que huyen con sus hijos y necesitan un lugar donde ir", dijo Healey. "Estoy tratando de manejar esto lo mejor que puedo para asegurarme de que estamos lidiando con las limitaciones de capacidad y también priorizando a los más vulnerables entre nuestras familias".

El equipo de prensa de la gobernadora compartió una declaración que una vez más continuó el mensaje que ha estado impulsando durante los últimos meses: no hay más espacio en Massachusetts.

"Esta nueva política ayudará a abrir espacio en los centros de respiro temporales para que las familias tengan un lugar donde quedarse mientras trabajan con los administradores de casos para identificar viviendas alternativas", dice la declaración. "Massachusetts se ha quedado sin espacio para albergar a más personas y no puede seguir permitiéndose el tamaño de este sistema".

El anuncio del martes señaló que el refugio de emergencia de Norfolk en una prisión fuera de servicio está cerca de su capacidad, después de abrir el mes pasado.