Protestas en Boston tras asesinato de de George Floyd

El domingo se celebrarán dos protestas en Boston para pedir justicia después de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello hasta que dejó de respirar.

Un mitin de "Justicia para George Floyd" tenía lugar a las 3 p.m. fuera del Ayuntamiento de Boston. Los organizadores describieron el evento como una protesta pacífica e instaron a los participantes a usar máscaras y practicar el distanciamiento social.

"Esta protesta no pretende ser violenta, y también existe la posibilidad de que la policía se involucre", dijeron los organizadores en una publicación en Facebook. "Tenga en cuenta esto, use ropa no identificable, traiga mucha agua y tenga en cuenta que se pueden usar aerosol de pimienta y gases lacrimógenos".

Por separado, una protesta está programada para reunirse a las 6:30 p.m. en la Nubian Square en Roxbury antes de marchar a la Casa del Estado.

Las protestas se producen cuando las manifestaciones han estallado en todo el país, incluso cuando Derek Chauvin, el oficial despedido visto arrodillado en el cuello de Floyd fue acusado de asesinato en tercer grado.

Se han producido numerosas protestas en Nueva Inglaterra, pidiendo reformas y denunciando la violencia policial contra las personas negras.

Diez personas fueron arrestadas el viernes durante las protestas en Boston y están programadas para ser procesadas el lunes.

Boston es solo una de las muchas ciudades donde se producen protestas, incluidas Minneapolis, Denver, Nueva York, Phoenix, Columbus, Albuquerque y Louisville.