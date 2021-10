¿Qué pasó con Elijah Lewis?Investigación continúa después encontrar el cuerpo del niño de NH

El misterio detrás de la desaparición de Elijah Lewis, de 5 años, terminó trágicamente el sábado cuando las autoridades identificaron los restos encontrados en un parque de Massachusetts como el niño desaparecido de New Hampshire.

Pero, ¿qué le pasó exactamente?

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

He aquí una mirada retrospectiva a lo que sabemos sobre el caso:

¿Cuándo fue visto por última vez Elijah Lewis?

Elijah fue visto por última vez en su casa en Merrimack, New Hampshire, en algún momento de los últimos 30 días, pero nunca fue reportado como desaparecido antes de que los funcionarios estatales de bienestar infantil notificaran a las autoridades.

La oficina del fiscal general había dicho inicialmente que Elijah fue visto por última vez hace unos seis meses antes de revisar su declaración la semana pasada.

¿Cuándo se dieron cuenta las autoridades de que el niño había desaparecido?

La División de Niños, Jóvenes y Familias de New Hampshire notificó a la policía el 14 de octubre que Elijah estaba desaparecido.

La participación de la agencia con el niño no está clara, pero la policía estatal dijo que fue visto por última vez por "individuos independientes" y nunca fue reportado como desaparecido a las autoridades antes de este mes.

Madre, otro hombre arrestado

La madre de Elijah y un hombre fueron arrestados el 17 de octubre en Nueva York y se declararon inocentes la semana pasada de presenciar cargos de manipulación y peligro de menores relacionados con el caso.

Danielle Dauphinais, de 35 años, y Joseph Stapf, de 30, permanecen bajo custodia y planean reunirse con sus abogados para discutir las audiencias de fianza.

Está previsto que ambos regresen a los tribunales en diciembre.

La búsqueda llega a una conclusión trágica

Un perro buscador de cadáveres de la policía estatal encontró el cuerpo de Elijah enterrado en el bosque en Abington, Massachusetts, a unas 20 millas al sur de Boston, el sábado.

"Lo encontraron cubierto de tierra. Un perro de cadáveres de New Hampshire localizó los restos en una tumba", dijo Susan Morrell, asistente del fiscal general de New Hampshire.

Se desconoce cuánto tiempo había estado el cuerpo en el bosque. Varias agencias de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Maine ayudaron con la búsqueda.

La búsqueda se trasladó a Abington desde New Hampshire la semana pasada según una confidencia. Las búsquedas anteriores en el área alrededor de la casa de Elijah en New Hampshire en helicóptero y en un lago cercano en bote no habían arrojado nada.

El fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley compartieron algunos detalles sobre el caso el sábado. Dijo que no querían decir nada que pudiera poner en peligro la justicia para Elijah.

"Obviamente, un niño se ha ido. Nadie merece morir de esta manera y esperamos hacer justicia para el niño", dijo Cruz.

Randy Stewart, el tío de Elijah, dijo el sábado que siente "una pequeña sensación de alivio al saber que no está sufriendo. Ahora está en un lugar mejor".

Las preguntas clave siguen sin respuesta

Si bien el sábado se encontró una pieza crucial del rompecabezas, las preguntas sobre qué le sucedió exactamente a Elijah siguen sin respuesta.

El forense aún no ha determinado la causa y la forma de la muerte, y el caso sigue bajo investigación. Nadie ha sido acusado de causar la muerte de Elijah.

La oficina del Médico Forense en Jefe de Massachusetts dijo que la causa de la muerte de Lewis aún está bajo investigación y que probablemente tomará un mes más para averiguar cómo murió.

Los resultados de la autopsia ayudarán a determinar qué cargos adicionales, si los hay, se presentan, dijo Morrell. La investigación está activa y en curso.

Las autoridades dijeron que no anticipan presentar más cargos en el caso hasta que esos hallazgos estén completos.