‘Quiero a mi hijo de vuelta’: familias desconsoladas tras accidente que cobró la vida de oficial y trabajador en Waltham

El jueves se dieron a conocer más detalles sobre quienes eran el oficial de la policía de Waltham y el trabajador de National Grid arrollados la tarde del miércoles en Waltham, Massachusetts.

El presunto responsable de sus muertes, se mantiene bajo custodia sin derecho a fianza luego de que nuevos cargos fueran presentados el jueves en su contra.

Las flores y ofrendas no paran de llegar al altar en una patrulla de policía, en memoria del oficial caído. Su familia hablo de él, y la madre del trabajador quien es de origen panameño hoy visitó el lugar donde su hijo fue arrollado.

"Necesito a mi hijo para atrás, that's it, quiero a mi hijo de vuelta lo cual no puedo conseguirlo", dijo Norma Asprilla, madre del trabajador de National Grid, Roderick Jackson, de 36 años que murió en el accidente.

"El era everything en la casa, él era el que mantenía la familia together él era la unidad para poner todo together", dijo Asprilla.

Ella aún está en shock por su trágica muerte y recuerda la última conversación que tuvo con él, "me dijo en la mañana ya saqué el perrito a pipi y caca mami I love you see you later eso es todo lo que sigo pensando".

Sin entender muy bien lo que estaba pasando Asprilla dice que fue a verlo tan pronto se enteró del incidente, "estuvimos como 4 horas con él anoche, no lo pude abrazar ni tocarle la mano ni abrazarlo".

En ese lugar donde ahora hay flores en su memoria, ella abrazó a Johana Rodriguez, quien estuvo ahí en los últimos momentos de vida de su hijo.

"Solo la quería la quería tener abrazada no quería dejarla, porque yo quería abrazarlo anoche a el porque no pude porque era una escena desesperante", dijo Rodriguez.

Roderick o Kito como le decían de cariño murió junto al oficial de policía de Waltham Paul Tracey, de 58 años tras ser arrollados en Totten Pond Road.

Jim Tracey, hermano del oficial de policía caído dijo “amado por todos y cada uno en la comunidad, cualquiera que lo haya conocido, su risa, su compasión, lo extrañaremos”.

El oficial Tracey era veterano, tenía 28 años con el departamento de la policía de Waltham. A él le sobreviven su esposa y dos hijos.

Peter Simon, de 54 anos, de New Hampshire, supuestamente habría impactado con su auto a ambos, se le imputan un total de 15 cargos, 2 por homicidio involuntario, robo a mano armada y una serie de cargos por infracciones vehiculares.

Ambas familias agradecieron el apoyo de la comunidad.