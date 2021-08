Ráfaga de calor se mueve por Nueva Inglaterra

Con la lluvia detrás de nosotros, estamos enfocados directamente en el calor de los próximos días.

Las temperaturas cálidas serán la orden del día hasta el viernes, y el calor culminará en un jueves más abrasador. Es entonces cuando los índices de calor podrían subir a casi 100 grados en algunos puntos. A estas alturas del verano, es algo normal. Hemos escuchado el consejo de "hidratación, aire acondicionado y tómatelo con calma" durante tres meses. Así que saltemos las formalidades y vayamos al grano.

Se enfriará el viernes por la noche.

Lo interesante de este enfriamiento es el frente frío que se mueve a paso de tortuga a través de los Grandes Lagos. Se necesitará esperar hasta el viernes por la tarde para cruzar Nueva Inglaterra. Con el avance rápido del otoño, este frente probablemente reduciría el tiempo de viaje a la mitad. Pero nuestra corriente en chorro no está ni cerca de la forma otoñal, por lo que nos sentamos en el calor durante unos días.

En general, el patrón es bastante suave. Tenemos algunas oportunidades de lluvia, pero no hay lluvia durante todo el día que estamos rastreando. Y no hay mucho calor en el período prolongado. Tenemos otra masa de aire fresca y seca esperando entre bastidores para dejarnos caer en los 70 la semana que viene también. No, no estoy diciendo que el verano haya terminado, pero las puestas de sol están dentro de las 7:30 p.m. ahora.

Semilla plantada. Mientras tanto, mantente fresco.