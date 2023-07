Recursos para víctimas de violencia doméstica

La muerte a golpes de una madre de familia de Newton, Massachusetts, es uno de los incidentes mortales más recientes de violencia doméstica en nuestra región, por lo que organizaciones locales, le recuerdan al público que existen recursos para otorgar seguridad y refugio a las víctimas.

Con un bate de baseball Richard Hanson atacó a Nancy, quien era su esposa, según investigadores.

La mujer fue encontrada golpeada brutalmente en la habitación de uno de sus hijos, después de que dos testigos llamaran al 911 pidiendo ayuda para la madre de familia.

La pareja tenía un historial de disputas domésticas, apenas dos días antes, Nancy Hanson obtuvo una orden de restricción contra Richard, pero la policía no pudo ejecutarla.

El mortal ataque ocurrió dos días después de que la mujer obtuviera una orden de restricción en contra de su esposo.

En documentos de corte, la mujer explicaba que el hombre le había amenazado con matarla, la acusaba de infidelidad y que además, le había quitado su teléfono, billetera y las llaves de su auto.

Antes de llegar a los golpes típicamente, el abuso es emocional y financiero. Una especialista recomienda a las víctimas, ponerse en contacto con una agencia para la prevención de la violencia doméstica y así poder navegar el sistema legal, desde la solicitud de órdenes de restricción, hasta la petición de custodia de emergencia, lo importante es tomar el primer paso.

"Aquí no estamos diciendo que tú necesitas salir mañana, tú puedes hacer cualquier cosa que quieras, pero aquí podemos hablar que estas pasando", dice Gabriela Wells, de la organización 'the second step'.

En este caso, la víctima interpuso varias órdenes de restricción que datan desde 2020, sin embargo, el desenlace fue fatal, para especialistas esto es evidencia de que el sistema tiene muchas fallas

"Es por eso que yo digo, antes de ir al sistema, es importante tener un plan de seguridad" dice Camila Rojas Pagan, Supervisora Servicios Comunitarios de Casa Myrna

Este plan de seguridad es específico para cada situación, sin embargo podría incluir cambio de rutas, tener copia de documentos personales, e incluso ser alojada en un refugio para víctimas.

La custodia de los hijos no debería ser un obstáculo para que una persona abusada reciba ayuda, siempre y cuando se haga la solicitud formal en la corte de familia.

Ponemos a su disposición los siguientes recursos contra la violencia doméstica:

Casamyrna.org

Massachusetts Domestic Violence hotline Safelink 877-785-2020

National Domestic Violence Hotline 800-799-7233