Cambios propuestos en los refugios “no coinciden con las realidades” de las familias

Aproximadamente una semana antes de que los cambios clave entren en vigor, los defensores de las personas sin hogar se manifestaron el martes frente a la oficina de la gobernadora Maura Healey, diciendo que las reglas de refugios familiares planificadas "pondrán a más y más familias en la calle a medida que el clima se vuelva cada vez más frío".

A partir del 10 de diciembre, la administración de Healey revisará el sistema de refugios familiares, que está bajo presión, para crear un nuevo sistema de dos vías para ubicar a las familias en viviendas de emergencia. Es parte de un impulso más amplio que la administración espera que haga que las estadías en refugios familiares sean "breves, raras y no recurrentes" y controle los costos en un programa que, según la gobernadora, es "cada vez más insostenible".

Las familias con menos necesidades serán ubicadas en una "vía de refugio rápido" y se les permitirá permanecer en refugios de desbordamiento durante hasta 30 días, en lugar del límite actual de cinco días. Las familias recibirán apoyo "intensivo" en los refugios de desbordamiento para encontrar una vivienda estable, además de ayuda con las autorizaciones de trabajo, las colocaciones laborales y las clases de inglés.

Las familias que se consideran de mayor riesgo y con "necesidades más complejas" se incluirán en el "Bridge Shelter Track", incluidas las mujeres que tienen embarazos avanzados y las familias con miembros inmunodeprimidos o con necesidades médicas complejas. A la espera de la aprobación legislativa, serán elegibles para permanecer en un refugio durante un máximo de seis meses, con el objetivo final de encontrar también "una vivienda estable y permanente lo antes posible".

Los defensores asociados con la Coalición de Massachusetts para las Personas sin Hogar, el Instituto de Reforma Legal de Massachusetts, Homes for All Massachusetts, UU Mass Action, City Life/Vida Urbana, Lynn United for Change y Greater Boston Legal Services protestaron contra el nuevo enfoque el martes.

Liz Alfred de Greater Boston Legal Services dijo que la mayoría de las familias consideradas elegibles para el programa de refugio de Asistencia de Emergencia ahora serán dirigidas a refugios de corto plazo.

"Se considerará que reúne los requisitos para recibir alojamiento, pero nunca se le ofrecerá alojamiento. Se trata de muchas, muchas familias. Para que quede claro, se trata de mucha gente. Se trata de la mayoría de las personas que reúnen los requisitos para recibir alojamiento. Nunca se les ofrecerá alojamiento en virtud de este programa del que se habla actualmente", dijo Alfred.

Las familias que se encuentren en la vía rápida seguirán recibiendo alojamiento durante 30 días en virtud de las nuevas normas, pero es una reducción significativa de las opciones que se ofrecían a las familias necesitadas hace un año, que podían permanecer en los refugios financiados por el estado durante el tiempo que necesitaran para recuperarse.

Antes de que la administración Healey comenzara a restringir el acceso al alojamiento, las familias permanecían en las viviendas de emergencia durante más de un año, en promedio.

Muchas families migrantes que llegan a Massachusetts dependen del sistema de refugio de emergencia del estado. Con ese sistema en su máxima capacidad, las organizaciones sin fines de lucro son esenciales para la labor de ayudar a las families a establecerse en los Estados Unidos.

"Si bien estamos de acuerdo en que las estadías en los refugios deben ser lo más breves posible, deben coincidir con las realidades de las necesidades que tienen las familias; las realidades del mercado laboral y de la vivienda", dijo Kelly Turley, directora asociada de la Coalición de Massachusetts para las Personas sin Hogar, al Servicio de Noticias el miércoles.

La gobernadora también anunció el mes pasado que planea proponer cambios al programa de asistencia para el alquiler HomeBASE, lo que permitirá que las familias sean elegibles para recibir hasta $25,000 de ayuda anualmente durante dos años. Actualmente, las familias pueden recibir hasta $30,000 en dos años o $45,000 en tres años.

Ese cambio requerirá la aprobación legislativa, que podría ocurrir después de que presente un presupuesto complementario en la nueva sesión legislativa que también incluye una posible solicitud de $400 millones para continuar financiando el sistema durante el resto del año fiscal.

Healey ha dicho que la propuesta también incluirá otro cambio de política importante: acortar el tiempo que las familias pueden permanecer en un refugio "de vía puente" de nueve meses a seis meses. Ese límite de nueve meses fue una nueva política que la gobernadora implementó a principios de este año.

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado, Michael Rodrigues, recientemente calificó las nuevas reglas de la administración como "un movimiento en la dirección correcta" y predijo una "conversación sólida" entre los legisladores cuando la administración busque más dinero para el programa.

La administración está tratando de reducir los costos del programa EA de aproximadamente $1 mil millones a aproximadamente $400 millones. Esa estimación de $1 mil millones incluye los costos de proporcionar refugio, servicios para los residentes del refugio, la activación de la Guardia Nacional, pagos municipales y otros costos relacionados.

Los únicos cambios que entrarán en vigencia este mes son la reorganización de EA en el sistema de dos vías. La infusión de nuevos fondos al sistema, el acortamiento de la duración de la estadía y el cambio de HomeBASE necesitarán la aprobación legislativa.

"No hay ninguna razón, no hay ninguna razón por la que esto deba entrar en vigencia en una semana", dijo Alfred. "Esto es simplemente la administración Healey decidiendo que van a hacer esto, esa es la única razón".

Carolyn Chou, directora ejecutiva de Homes for All Massachusetts, señaló las temperaturas bajo cero que se producen en el exterior.

"Esto va a dejar a cada vez más familias en la calle a medida que el clima se vuelva cada vez más frío. En agosto, tuvimos familias durmiendo en estaciones de tren, y eso no era seguro, pero era posible en agosto. Eso no es posible esta noche. Por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto suceda", dijo Chou.

Aunque los proveedores y el estado brindarán asistencia a las familias mientras se encuentren en los refugios de desbordamiento de 30 días, Turley dijo que no es tiempo suficiente para que una familia encuentre una vivienda permanente en el mercado actual.

"Dado el mercado inmobiliario y la rapidez con la que pueden procesar las solicitudes de HomeBASE, incluso 30 días no es realista. La mayoría de las familias, incluso si están haciendo todo lo posible para salir de los centros de respiro temporales, no tendrán un lugar a donde ir", dijo Turley. "La mayor parte del lenguaje parece culpar a las familias si no pueden salir en esos breves períodos de tiempo".