René Higuita y la jugada del “Escorpión”; Elliot Smith comparte qué jugadores del Arsenal hay que seguir en Catar

En la primera mitad de este episodio de Fútbol y Soccer, un podcast bilingüe, el famoso arquero colombiano René Higuita habla con Jesús Quiñónez sobre la derrota de la selección colombiana en Catar 2022 y sus recuerdos como leyenda del fútbol sudamericano.

El creador de la afamada jugada del "escorpión" no ha perdido la fe ante la dramática eliminación de Colombia en las clasificatorias del Mundial, y expresó que confía en las decisiones del técnico del equipo a pesar de haber sido duramente criticado.

"Lo que te puedo decir es que confío y respaldo el llamado del técnico de nuestra selección, él sabrá qué es lo que va a hacer, y vamos a apoyarlo porque no llaman a una persona que no tenga conocimiento y capacidad de dirigir una selección", dijo Higuita.

En la segunda mitad en inglés, se nos une Elliot Smith, coanfitrión del podcast Arsenal Vision, quien comparte su profundo conocimiento sobre los jugadores del Arsenal que hay que seguir en la Copa del Mundo.

Para Smith el hacer un mundial en medio de las temporadas de clubes tendrá sus efectos en los jugadores.

"Hemos visto que el fracaso en la Copa del Mundo realmente impacta a los jugadores de forma casi permanente… He visto a jugadores que tienen sus carreras muy dañadas por la decepción de la Copa del Mundo. Pero también te puede levantar si te desempeñas bien. Entonces la pregunta es, ¿sabes? si escalas la montaña", dijo Smith en inglés.

