Hombre recibe disparo adentro de estación de la MBTA en Boston

Un hombre recibió un disparo en un andén de la estación Broadway de la Línea Roja de la MBTA en Boston el viernes por la noche, dijo la policía.

Se espera que el hombre sobreviva a la herida de bala en sus extremidades inferiores, según la Policía de Tránsito de la MBTA, quien está a cargo de la investigación del tiroteo reportado alrededor de las 5:30 p.m.

El hombre fue llevado de urgencia al hospital, y no no se sabe si se realizaron arrestos, o el motivo del tiroteo.

La policía de Boston había confirmado anteriormente el tiroteo en la estación.

Un testigo dice todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y explica que el individuo salió del tren, se dio una vuelta y fue cuando escuchó que se detonaron los disparos.

La MBTA dijo que la actividad policial en Broadway retrasaría la Línea Roja unos 20 minutos, y podría hacer que los trenes se quedaran en las estaciones. La agencia luego trajo autobuses de enlace para que funcionaran entre las estaciones de Park Street y North Quincy debido a la actividad policial.

