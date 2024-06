Rescatan a bombero atrapado en el techo de una vivienda en llamas en Boston

Un bombero quedó atrapado en el techo de un edificio en llamas en Boston el miércoles por la tarde.

Los bomberos de Boston dijeron que respondieron a un incendio reportado en un edificio de dos pisos y medio en la cuadra 200 de Normandy Street alrededor de las 2:45 p.m. y encontró fuego y humo denso. Se solicitaron recursos adicionales y el fuego traspasó el techo.

El departamento de bomberos compartió un video del lugar, que mostraba fuertes llamas y humo saliendo del techo.

At approximately 2:45 heavy smoke and fire in an occupied 2 and 1/2 story building at 258 Normandy st. A second alarm has been the fire has burned through the roof pic.twitter.com/Jq1S9Q9ALu