Residente de East Boston compra televisor en Walmart y recibe el producto equivocado

Una televidente de East Boston se llevó una gran decepción cuando compró un televisor en la página de internet de una reconocida tienda, y no recibió el producto que esperaba.

Sonia Salcedo buscaba un televisor nuevo para su hogar más grande que el que tenía, y encontró el que quería en la página web de Walmart.

El pasado mes de mayo, ella ordenó su televisor de 65 pulgadas, pero cuando el esperado artículo llegó a su casa, ella dijo que le enviaron uno de 27 pulgadas.

Cuando llamó al servicio al cliente de Walmart, “me dijeron customer service primero que al devolver el de 27 me lo iban a enviar el seis correcto, el grande”, dijo Sonia. Ella devolvió el televisor cuanto antes, pero tuvo que esperar por el televisor del tamaño que ella ordenó y pagó.

Sonia dice que pasaron tres meses y no le devolvían el correcto, y que se llevó una gran decepción con el servicio al cliente, “la persona en customer service me contestó que en su pantalla no salía ninguna opción para resolver mi problema. entonces yo me quedé pensando, digo, eso no es una respuesta válida”, agregó.

Sonia se comunicó con Telemundo Nueva Inglaterra Responde y nuestro equipo se comunicó con Walmart, y se presentaron los recibos de compra y ellos otorgaron un reembolso completo de $529 dólares.

Se solicitó un comunicado por parte de Walmart, pero ellos no ofrecieron comentarios después de haber resuelto el problema.

Por casos como este es que es importante realizar compras con tarjeta de crédito, especialmente cuando se trata de compras en línea, ya que si algo sale mal con su orden y la tienda no lo maneja a su satisfacción, también puede disputarlo directamente con el banco de su tarjeta de crédito.

