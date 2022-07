Residente de Lawrence paga cientos de dólares por clases de manejo que nunca recibió

Una televidente de Lawrence, Massachusetts pagó cientos de dólares por unas clases de manejo que nunca recibió, y llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde para pedir ayuda.

Tomasa Cruz se había registrado en la escuela de manejo justo antes del gran cierre por la pandemia, pero la escuela nunca reabrió sus puertas y tuvo que armarse de paciencia para recuperar su dinero.

Tomasa dice que sus tres nietas han cambiado su vida. La mayor y la menor viven con sus padres en Rhode Island y la mediana vive en Frisco, Texas, hecho que la misma Tomasa dice, la ha convertido en una abuelita viajera… pero ella nunca ha conducido un auto.

Así que, a principios del año 2020, tomasa pagó $600 dólares por un curso completo en Methuen Driving School, sin imaginarse que venía una pandemia.

“Entonces me mandaron un mensaje de texto donde por el momento se iba aguantar todo en lo que el estado permitía que se abriera todo de nuevo. Y yo me quedé esperando“, dijo Tomasa.

Tomasa dice que en agosto decidió ir a la oficina de ellos y se encontró con que estaba cerrada, y empleados de una escuela vecina le recomendaron acudir al registro de vehículos.

Le comencé a escribir y pasaron los meses y siguieron pasando los meses y pasó un año y nada”, dijo Tomasa.

Así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros nos comunicamos con el Registro de Vehículos en Massachusetts a mediados de abril del año 2021 y ellos respondieron lo siguiente:

“El Registro de Vehículos Motorizados (RMV) distribuyó formularios de restitución de reclamo por correo electrónico a todas las personas que estaban inscritas en Methuen Driving School. Los formularios, junto con los recibos o estados de cuenta de la tarjeta de crédito que demuestren el pago a Methuen Driving School, deben completarse y devolverse al RMV a más tardar el martes 27 de abril de 2021. Además, tenga en cuenta que en el momento en que esta ubicación cerró, el propietario de la empresa ofreció a las personas la opción de continuar cualquier servicio pendiente en una escuela de manejo cercana sin costo adicional”.

Entonces, Tomasa envió todos los documentos pertinentes antes de la fecha indicada, pero le tocó esperar un año a que el departamento de transporte público procesara todos los reclamos para recibir $384 dólares de reembolso.

“Aunque no me devolvieron todo el dinero, recibí el cheque y este es el final de esto y gracias a Telemundo Responde pues lo logré porque sigo sin ustedes, de verdad que no lo hubiese podido lograr”, dijo Tomasa.

