Residente de Mass. queda en ‘shock’ tras recibir factura eléctrica de miles de dólares

Las facturas por servicios básicos son la guía para que en muchos hogares se prepare el presupuesto mensual, de esa forma lo hacía Claribel Paredes, una de nuestras televidentes en Lancaster, Massachusetts.

Paredes dice que National Grid ha suplido la electricidad de su casa por varios años pero a mediados del 2022 las facturas dejaron de llegar, ella notificó a la compañía eléctrica del problema, algo que asevera hacía todos los meses.

"Yo lo que no quiero que me llegue de pronto un montón de facturas de que ya después ya no puedas resolver porque yo muero de un infarto". Explica Paredes, agregando que las facturas no le llegaban y nunca recibió un anunció de suspensión de servicios.

Claribel explica que por casi dos años llamó a National Grid, pidiendo que le cobraran su consumo de electricidad, según ella, el personal de servicio al cliente le aseguraba que la factura, llegaría el próximo mes. "Y cuando llamaba, salía, como que yo no tenía balance, estaba en cero".

Sin embargo, en septiembre de este año, Claribel encontró en su buzón once facturas, cada una por miles de dólares.

Más que un shock eléctrico, Claribel dice que fue uno emocional, así que decidió llamar nuevamente a la compañía eléctrica

"Ahí fue cuando escuché en el sistema grabado, son 15 mil 300 dólares" "Te digo que este brazo se me entró un frío, un calambre y una cosa que mi corazón palpitó, yo ya estaba mal y empecé a llorar y yo no podía contenerme, era algo traumático para mí". Explica Paredes.

Ante la electrizante factura, Claribel se sintió desesperada, dice que la enlistaron en un plan de pagos cuya cantidad mensual le era imposible de cumplir, así que llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros contactamos a National Grid, explicando el caso, un representante de la compañía llamó a Paredes y le explicó que le harían una rebaja, su nuevo saldo sería de 3,800 dólares.

Claribel dice que aceptó, no obstante, unos días después de nuestra intervención, National Grid le llamó nuevamente y le notificaron que la deuda total de 15,332 dólares fue eliminada y solo le tocaría pagar el consumo del mes. Ahora Claribel ya no se siente consumida por esta situación "Ahora ya yo tengo mi alma tener el cuerpo, yo estoy feliz ahora. Bendito Dios, Gracias a Dios y gracias a usted por ayudarme". Puntualizó Paredes.

Solicitamos un comentario a la empresa National Grid sobre los por menores de este caso, sin embargo hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

