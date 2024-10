Residente de Revere trata de recuperar su licencia de conducir tras robo de identidad

Durante meses José Hércules, uno de nuestros televidentes de Revere, Massachusetts, luchó por recuperar su licencia de conducir que fue suspendida cuando otra persona le robó la identidad.

A pesar de sus esfuerzos y pagar por ayudar profesional, no lograba salir de un enredo administrativo. José dice que durante 22 años manejando en Massachusetts, nunca tuvo un problema, hasta que un día le notificaron que su licencia había sido suspendida, debido a que su número aparecía con el nombre de otra persona, así que antes de llamar a Telemundo Responde, Hércules le pagó a un abogado, Mil 500 dólares para aclarar el asunto.

El asunto fue resuelto en julio de 2023, sin embargo, en mayo de 2024, cuando José intentó revalidar su documento, el representante del Departamento de Motores y Vehículos le solicitó una constancia médica para probar que estaba bien de la vista, José fue instruido a entregar el documento en persona, donde un empleado estatal, escanearía la constancia para integrarla al sistema.

Pero al llegar, Hércules asegura que no encontró apoyo "Me dicen que no está quien lo haga, ven mañana a las tres de la tarde, si quieres puedes venir a las tres de la tarde. Llego al otro día. Tampoco… No, aquí no hay nadie que pueda hacer eso" expresó José, quien dice que las tres veces que intentó realizar el trámite, le dijeron que tenía que regresar ya que no había quien hiciera eso en la sucursal del RMV. Durante su último intento José asegura que le indicaron que debería reiniciar el proceso, lo que incluiría conseguir una nueva constancia médica de la vista.

Fue entonces que este Hércules perdió su fuerza "Si ya no se puede, ya no se puede, que se pierda la licencia". Confiesa José que dijo así mismo, decepcionado.

Sin embargo, decidió hacer un último intento y decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Nosotros recopilación las interacciones que José sostuvo con el RMV, y contactamos a la entidad, explicando el caso. En tan solo días José recibió una llamada

"Solo me dijeron Miren, señor José, me dice ya su licencia ya está restablecida, ya pueden manejar" Concluyó José entre sonrisas.

Mediante un comunicado, el departamento de motores y vehículos nos explicó que "Debido a leyes de privacidad federal y estatal, no podemos comentar o brindar información sobre ninguno de nuestros clientes” sin embargo, compartieron con nosotros, información para las personas quienes sospechan haber sido víctimas de robo de identidad, puede consultarla en el siguiente enlace.

