Televidente no recibió las pesas que ordenó en Walmart y quiso recuperar su dinero sin tener éxito

Ordenó un juego de pesas en la página de internet de Walmart y tras semanas de espera, la orden no llegó, esa fue la experiencia inicial de Jenson Iraheta, de Billerica Massachusetts.

Jenson pagó 1,165 dólares por el juego de mancuernas o pesas, el pedido estaba agendado a llegar en 10 días.

Iraheta, dice que al expirar la promesa de entrega de las pesas solicitó un reembolso pero la transacción nunca fue procesada por lo que Jenson temió quedarse sin el producto, y sin su dinero.

"Llegó el límite del ‘delivery’ donde decía que tenía que haber sido entregado, llamé y pregunté ¿Ya vienen mis pesas? Y dice Sí, claro, ya, ya vienen" explica Iraheta, agregando que el pedido no llegó en la nueva fecha anunciada por lo que nuevamente llamó al servicio al cliente de Walmart, donde asegura que le dijeron que las pesas se las estaba vendiendo uno de sus suplidores "Y entonces el representante solo me dijo 'llama a esta compañía' Pero yo decía yo hice el trato con Walmart ¿Por qué tengo que llamar a esta compañía? Pero de todas formas le llamé"

(Es importante mencionar que la cadena Walmart permite que suplidores externos vendan sus productos usando la plataforma de la compañía a cambio de un porcentaje en las ventas, tales suplidores son verificados por Walmart).

De acuerdo con Jenson, un representante de la distribuidora ligada a Walmart, le indicó que lo mejor que podía hacer era cancelar la orden "Cancelé y entonces no me ponían el dinero. Entonces volví a llamar y dice "No, tú no has cancelado bien, cancela Bien". Volví a cancelar y seguíamos un mes tras un mes"

Para ese entonces, Jenson ya documentaba tres meses de correos electrónicos y llamadas que asegura podían tomar hasta una hora para solicitar información sobre su pedido o un reembolso. "Era dos o tres veces por semana, llamar a Walmart, mandarle e-mails y me hacían dar vueltas de representante en representante y yo como buscando a un gerente o algo, pero y entrar a un ciclo infinito donde no encontrábamos a nadie". Recuenta Iraheta.

A Jenson las únicas repeticiones que le gustan son las que hace para los bíceps, así que, para quitarse un peso de encima, llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde y nos contó paso a paso su interacción con Walmart, nosotros persistimos en el pedido de Jenson por dos semanas más, hasta que finalmente Walmart le reembolsó los 1,165 dólares que Jenson pagó por el producto.

"Fue como que una sorpresa cuando vi el dinero en mi cuenta. A pesar de que yo ya había llamado al banco para que ellos me recuperaran el dinero, ni ellos pudieron". concluye Iraheta al referirse al apoyo que recibió de Telemundo Responde.

Solicitamos un comentario a Walmart sobre como resolvieron el problema de Jenson pero no obtuvimos respuesta.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.