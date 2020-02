Alerta en Chelsea por aumento de jeringuillas en zonas infantiles

Residentes de Chelsea denuncian en las redes sociales la aparición y aumento de jeringuillas usadas presuntamente por adictos, en las calles, estacionamiento y parques infantiles.

Padres en Chelsea aseguran encontrarse frecuentemente jeringuillas en las calles y en parques de la ciudad, asegurando que un infante agarró una y se la entregó a su madre. "Me dijo mamá mira acá hay una jeringa una inyección y yo lo voté la basura... Obviamente que me asusté... porque ver a un niño, con eso me asusté y corrí."



Vecinos dicen que es frecuente ver este tipo de inyectadoras usadas.

"Los que viven en la calle, esos son los que más que todo son los que se inyectan y dejan las cosas donde sea". dice Nelson Cogox, residente de Chelsea.



Representantes de la ciudad de Chelsea dicen que las cifras de adictos se han reducido por distintas ayudas que ofrecen en conjunto con autoridades.



"Hay un programa que tenemos en Chelsea con el departamento de policía, qué son diferentes gentes de diferentes organizaciones tratando de ayudar a la gente que tiene problemas con adicciones y las drogas. " dijo Damali Vidot, concejal de Chelsea.



El departamento de policia de Chelsea por su parte dice que "si usted consigue una aguja hipodérmica, ya sea con tapa o sin tapa, llame a su departamento de policía local para que un oficial pueda responder rápidamente y retirarla de manera segura, nunca manipule estos instrumentos médicos por su cuenta pues puede infectarse con algún patógeno peligroso transportado por la sangre."



Autoridades de Chelsea y residentes comentan sobre los esfuerzos por reducir las cifras de adictos en las calles y agradecen los trabajos de iluminación en zonas oscuras para evitar aún más este flagelo.