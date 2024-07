Residentes hispanos desplazados tras incendio en Revere

Un voraz incendio en el interior de una vivienda dejó 5 personas damnificadas en Revere, Massachusetts el miércoles en la tarde.

El incendio se produjo en una vivienda en la avenida Bellingham. Telemundo Nueva Inglaterra obtuvo imágenes del interior de la casa que quedó destrozada debido al fuego intenso.

Una afectada relata lo que vio al llegar a su vivienda.

“Me conseguí con los bomberos están entrando a la casa rompiendo las ventanas había mucho humo en realidad no sabíamos qué hacer yo no sabía si quedarme si ir adentro de la casa si había alguien herido y si todos estaban bien en realidad no sabía nada sólo veíamos los bomberos la sirenas todo“, dijo Gabrianny Torres.

Una de las inquilinas se encontraba en la casa al momento de iniciarse el fuego, “lo qué pasa es que la señora tiene problema del alcohol pues”, dijo uno de los inquilinos.

Ellos aseguran que una de las inquilinas dejaba la cocina y el horno encendido en otras oportunidades.

“Más de una vez dejó el horno prendido y el otro lo apagábamos y así encendido por la llave y de repente bueno le pasó lo que le pasó no sé si sería el horno no sé si estaría cocinando algo dice bomberos que era que estaban cocinando”, dijo William Torres, afectado por el incendio.

Christopher Bright, jefe de bomberos de Revere, confirmó que el fuego inició en la cocina y se extendió rápidamente por la vivienda y el calor fue el principal obstáculo con que los bomberos tuvieron que batallar para controlar las llamas.

Otro de los desplazados visiblemente afectado dice que ahora esperan ayuda de las autoridades.

“Supuestamente esperar que llegue la Cruz Roja a ver qué nos pueden colaborar que resuelven con nosotros porque igualmente estamos acá yo estoy solo en este país no tengo familia no tengo nada”, dijo.

Nadie resultó herido durante la emergencia.

Los cinco afectados están a la espera de recibir ayuda tanto de las autoridades como de la dueña de la vivienda.