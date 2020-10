El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Imagínate esto: Sales a almorzar con amigos, pero en lugar de disfrutar plenamente de tu comida, una avalancha de preguntas invaden tu cabeza: ¿Esto me caerá bien? Esos tacos, ¿me darán acidez? ¿Me arrepentiré más tarde?

Si esto te ha pasado, no estás solo. Tener problemas digestivos es más común de lo que crees. De hecho, según el American College of Gastroenterology, más de 60 millones de estadounidenses experimentan acidez estomacal al menos una vez al mes, y al menos 15 millones la padecen diariamente.

Aunque solemos pasarla por alto, la salud digestiva es clave para nuestro bienestar general. Dado que el sistema digestivo descompone los alimentos que uno consume en los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita, descuidar tu salud digestiva puede interferir con la forma en que tu cuerpo los absorbe. Estos problemas pueden convertirse en fuentes de malestar, frustración y enfermedad.

Aquí respondemos algunas típicas preguntas sobre la salud digestiva, junto con acciones concretas que puedes tomar para mejorarla.

¿Qué causa la acidez estomacal?

Si eres uno de los millones que sufre de acidez estomacal—también conocida como reflujo ácido—sabes lo desagradable que puede ser. La acidez o reflujo ácido se caracteriza por una sensación de ardor en el pecho o la garganta. Contrario a lo que se suele pensar, no tiene nada que ver con el corazón.

La acidez estomacal ocurre cuando el ácido del estómago regresa por el esófago, moviendo la comida del estómago a la boca. Esto se debe a un mal funcionamiento en el que el esfínter esofágico inferior—una banda circular de músculo al final del esófago—no puede contraerse o cerrarse correctamente, lo que hace que el contenido del estómago se eleve.

Además de la sensación de ardor en el pecho, también puedes sentir un sabor amargo en la boca, tos o incluso algo de ronquera. Estos síntomas generalmente comienzan poco después de comer y pueden desaparecer en minutos o, desafortunadamente, persistir durante horas.

¿Es el reflujo ácido lo mismo que GERD?

Respuesta simple: No. Aunque el reflujo ácido y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (comúnmente conocida como GERD por sus siglas en inglés) están estrechamente relacionados, los términos no necesariamente significan lo mismo. Como se explicó anteriormente, el reflujo ácido se da cuando el flujo de ácidos estomacales que regresan hacia el esófago. En algunos casos, el reflujo ácido progresa a GERD, una forma más grave de reflujo. El síntoma más común de GERD es la acidez estomacal frecuente—dos o más veces por semana. Otros síntomas pueden incluir regurgitación de alimentos o líquidos ácidos, dificultad para tragar, tos, sibilancias (wheezing) y dolor en el pecho al acostarse. También puede causar dificultad para tragar y provocar problemas respiratorios, como tos crónica o asma.

¿Qué pasa con las dificultades para tragar?

Como se mencionó anteriormente, GERD puede causar esto, aunque otros problemas gastrointestinales también pueden ser los culpables. En la mayoría de los casos, los problemas para tragar no son graves. Pueden ser causadas por una gran variedad de razones, desde deshidratación, hasta no masticar lo suficiente o alguna enfermedad. Afortunadamente, la mayoría de los casos no duran mucho.

Pero, cuando hay otros síntomas, la dificultad para tragar puede ser potencialmente grave y puede necesitar asistencia médica. Debes estar atento a signos como toser o atragantarse mientras come, regurgitar la comida, babeo persistente, una sensación de que la comida está atascada en la garganta y no tener la capacidad de masticar correctamente la comida.

¿Qué puedo hacer sobre estos problemas?

En primer lugar, ten en cuenta que los alimentos que consumes y tu estilo de vida tienen un impacto directo en tu salud digestiva. Tomar medidas para mejorar tu nutrición puede ayudar a que tu sistema digestivo funcione de una manera más eficiente, mejorar tu salud en general y tu sensación de bienestar.

Si sospechas que tienes GERD y tus síntomas empeoran, o tienes náuseas, vómitos o dificultad para tragar, habla con tu médico. Un enfoque holístico—que incluya gastroenterólogos, cirujanos, nutricionistas y patólogos del habla—puede ser tu mejor opción.

