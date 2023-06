Revelan transcripciones de llamadas al 911 tras el asesinato de cuatro personas en Maine

Una llamada frenética al 911 para informar que al menos una persona había recibido un disparo mortal llevó a la policía a descubrir cuatro cuerpos en una casa en Maine y, finalmente, a arrestar a un hombre que disparó contra vehículos en una carretera cercana antes de confesar a la policía que estaba detrás de los asesinatos.

Según transcripciones redactadas de 30 llamadas de emergencia que el Departamento de Seguridad Pública de Maine proporcionó a The Associated Press el viernes, la primera señal de problemas el 18 de abril llegó con una llamada a las 9:18 a.m. El despachador le dice a una de las voces en el teléfono no volver a entrar en la propiedad en la zona rural de Bowdoin, sino volver a un vehículo y esperar a que llegue la policía. =

“¿Y quién crees que es el difunto?” le pregunta el despachador a la persona que llama. La respuesta de la persona que llama está redactada.

Las autoridades identificaron a los muertos como los padres del sospechoso del tiroteo, Cynthia Eaton, de 62 años, y David Eaton, de 66 años; junto con sus viejos amigos, Robert Eger, de 72 años, y Patti Eger, de 62 años.

La agencia eliminó muchos detalles de las llamadas, así como las identidades de las personas que llamaron en los documentos solicitados en virtud de la Ley de Libertad de Acceso de Maine, pero el volumen de llamadas apunta al caos y las marcas de tiempo indican una situación que evoluciona rápidamente. Shannon Moss, portavoz de la policía estatal, dijo que las redacciones eran necesarias porque la investigación está en curso.

Un poco más de una hora después de esa primera llamada, una avalancha de llamadas al 911 en rápida sucesión indicó que un hombre armado estaba disparando salvajemente contra vehículos a unas 20 millas de distancia en la I-295 en Yarmouth. La policía estatal conectó rápidamente los puntos entre las dos escenas del crimen, incluso cuando se hicieron llamadas a los despachadores de policía en los condados de Augusta, Brunswick, Houlton, Westbrook y Cumberland y Sagadahoc.

El tiroteo en la I-295 dejó tres personas heridas.

Después de su arresto en Yarmouth, Joseph Eaton, de 34 años, confesó los asesinatos en Bowdoin y los disparos en la carretera, dijo la policía. Había sido liberado de prisión solo unos días antes después de completar una sentencia en Maine por una violación de la libertad condicional luego de una sentencia en Florida por agresión con agravantes, parte de una larga historia criminal en Maine, Kansas y Florida.

Eaton ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato, pero aún no ha sido acusado de los tiroteos en la carretera.