Aeropuerto Boston Logan y el RMV aún afectados por el apagón

Conductores en Massachusetts aún no pueden realizar las inspecciones de sus autos debido al apagón tecnológico de Microsoft del viernes pasado

Esto mientras algunos viajeros continúan siendo impactados por retrasos y cancelaciones de vuelos que ahora son investigados por el gobierno federal.

Viajeros dicen sentirse frustrados ya que han pasado varios días desde el problema de Microsoft y aún se ven afectados, al igual que conductores que buscan realizar inspecciones en su carros.

"Ya hoy martes ya debería haber una solución porque que de verdad que uno plantea esto con mucho tiempo y no se espera esta sorpresas tan desagradables", dijo Mari Jaramillo, viajera afectada.

Impotentes, pero aún con esperanza de poder a viajar a Florida de vacaciones encontramos a Mario y su familia de 11 integrantes en el aeropuerto Logan en Boston.

"Una falta de respeto para nosotros que ya los tiquetes están comprados así que todavía estamos esperando", dijo Mario Cardona, otro viajero afectado.

Una falla informática provoca estragos a nivel mundial, impactando sectores cruciales de la sociedad como el transporte, servicios de emergencia y los hospitales.

Su vuelo de la aerolínea Delta fue cancelado esta mañana, según él por los problemas técnicos que causó el apagón de Microsoft.

"La renta de la casa en Orlando el carro rentado y ellos no se dignan de ninguna manera de hacer los reembolsos pertinentes", dijo Cardona.

Esa aerolínea es ahora investigada por el Departamento de Transporte de los estados unidos luego de continuas interrupciones generalizadas de vuelos e informes de fallas preocupantes en el servicio al cliente.

"Las aerolíneas deben de hacerle un reembolso a cualquier pasajero que su vuelo haya sido cancelado o también de ofrecerle que esas personas que pueda viajar en otra fecha", dijo Maria Vargas-Pion, portavoz principal AAA Noreste.

Pero los problemas de Microsoft no se quedan ahí, también afectan a conductores como Percido Lara, "vine a buscar mi inspección pero no esta espero que la policía por lo menos que no pare a uno que no de ticket porque eso no es problemas de uno", dijo.

Mientras tanto, el RMV sigue intentando arreglar el problema con el sistema de inspecciones de autos que atribuyen al apagón que tecnológico el efecto dominó afecta a talleres mecánicos.

Si usted planea viajar, la agencia AAA recomienda siempre estar pendiente de cualquier notificación y mantener contacto con la aerolínea, se cree que puede tomar días para que todo vuelva todo la normalidad luego de este fallo tecnológico.

Por su parte, la aerolínea Delta señaló en su página web que "En toda la operación, los equipos de Delta están trabajando incansablemente para atender a los clientes afectados por demoras y cancelaciones mientras la aerolínea trabaja para volver a poner a las tripulaciones de vuelo y las aeronaves en sus posiciones luego de la interrupción."

Viajeros afectados pueden visitar la página web www.delta.com para más información sobre asistencia disponible.