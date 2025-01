Investigan hallazgo de una mujer muerta en una vivienda de Roslindale

Una mujer fue encontrada muerta en una casa en el barrio de Roslindale de Boston el domingo por la mañana, según la policía, que confirmó que una investigación de muerte está en marcha.

Los detectives respondieron alrededor de 10:06 a.m. a la dirección 20 Cohasset Street después de que una mujer de unos 20 años fue encontrada muerta, dijo la policía. Su nombre no se ha dado a conocer en este momento, y la policía no ha dicho cómo murió.

Más detalles no estaban disponibles de inmediato.

NBC10 Boston se ha puesto en contacto con la Policía Estatal de Massachusetts y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk para obtener más información.

La muerte está bajo investigación.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Kaitlin McKinley Becker para NBC Boston.