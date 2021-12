Santa en excavadora reparte alegría navideña en Boston

De seguro no esperas ver a Santa manejando una maquinaria pesada excavando una acera en Roxbury. Sam Fuller es el Santa de la excavadora de Boston y está recaudando dinero.

"Es tiempo de Navidad. Sé que el Ejército de Salvación puede obtener toda la ayuda que reciba, así que decidí, ¿por qué no hablar con mi empresa sobre conducir en la excavadora con un traje de Papá Noel y recaudar algo de dinero para el Ejército de Salvación? " dijo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La gente de Mirra Construction dijo que sí. Fuller llamó a los propietarios de negocios que habían donado a su organización benéfica, The Sound of a Smile , y le preguntó si podía pasar por ahí.

"Y si quieren donar, les tomo una foto en la excavadora o al lado de la excavadora", dijo Fuller.

"Simplemente tomar la iniciativa, creo, es un paso increíble, y luego seguirla es otro gran paso", dijo Nick Santamaria, gerente general de Tavern in the Square.

Se toman una foto o dos que se publican en las redes sociales y las donaciones superan las expectativas de Fuller.

"Pensé que íbamos a recaudar un par de cientos de dólares, y hubiera estado feliz", dijo Fuller. "Me desperté esta mañana y tengo $ 2,000 en mi cuenta de Venmo y $ 150 en efectivo de algunas empresas locales".

También ha hecho que la gente lo detenga en la calle para tomar fotografías, e incluso pasó por Little Stars of Ours, una guardería en Cambridge, para repartir regalos. Todo esto sucedió en solo dos días. El año que viene, espera agregar más empresas.

"De modo que quizás dos semanas antes de la Navidad del próximo año, todo lo que veas sean Santa Claus montados en excavadoras en la ciudad de Boston", dijo.

Es un plan ambicioso, y si alguien puede hacerlo realidad, es Santa quien opera la retroexcavadora.