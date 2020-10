Se espera que Gobernadora de Rhode Island anuncie nuevas restricciones de coronavirus

La Gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, y la directora del Departamento de Salud de Rhode Island, Nicole Alexander-Scott, estarán realizando una conferencia de prensa para actualizar la información sobre el manejo del coronavirus en el estado y los métodos utilizados para la reapertura del mismo.

La conferencia de prensa comenzará a la 1pm.

Se espera que Raimondo anuncie nuevas restricciones el jueves en respuesta al aumento de los casos de coronavirus en el estado.

La gobernadora dijo a principios de esta semana que las pequeñas reuniones sociales en las que las personas comparten alimentos y bebidas sin usar máscaras o el distanciamiento social están contribuyendo a aumentar los casos.

"La conclusión es la siguiente, que sea una llamada de atención … es hora de hacer algunos cambios", dijo Raimondo durante una conferencia de prensa el miércoles.

Dijo que no planea regresar a la fase de reapertura anterior y que no habrá nuevas restricciones en restaurantes o negocios minoristas y las escuelas no cerrarán.

Hubo 160 nuevos casos confirmados de coronavirus el miércoles y ocho muertes adicionales, según el Departamento de Salud de Rhode Island. Hasta ahora han habido 1,147 muertes confirmadas y 27,164 casos, según funcionarios de salud.

El porcentaje de pruebas de coronavirus que dan positivo, en promedio, es del 2.7%, según el informe diario.