Policía estatal de New Hampshire responde a casi 100 accidentes tras la tormenta invernal

La policía estatal de New Hampshire dijo que respondió a 98 choques y vehículos fuera de la carretera y otros 18 vehículos averiados entre las 3 p.m. del domingo y las 9 a.m. del lunes mientras caía nieve en todo el estado.

La carretera interestatal 93 en dirección sur en New Hampshire se cerró tanto en Salem como en Bow el lunes por la mañana debido a dos choques separados de varios vehículos. La policía estatal dijo en una publicación en las redes sociales alrededor de las 8:30 a.m. que la I-93 en Salem estaba cerrada en el marcador de milla 4.2 debido a un choque de varios vehículos. Todos los carriles reabrieron alrededor de las 8:42 a.m.

Eso se produjo después de una actualización anterior unos 20 minutos antes que informaba que la I-93 en dirección sur en Bow estaba cerrada en el marcador de milla 34.8 debido a un choque separado de varios vehículos. Todos los carriles reabrieron alrededor de las 8:52 a.m.

La policía estatal también se ocupó de un accidente de varios vehículos en la autopista Spaulding en dirección sur, y dijeron en una publicación en las redes sociales alrededor de las 8:20 a.m. que los dos carriles de la izquierda estaban cerrados en el marcador de milla 4.4 en Dover.

Otro accidente de varios vehículos se informó alrededor de las 8:45 a.m. en la Ruta 101 este en Hampton, cerrando el tráfico en dirección este.

También se informó de un accidente alrededor de las 6 a.m. en la Interestatal 95 en North Hampton en el área del marcador de milla 7.2 donde un camión con remolque que se dobló bloqueó los tres carriles de la izquierda en el lado norte de la carretera. Todos los carriles se reabrieron en menos de una hora, dijo la policía estatal.

La autopista F.E. Everett también tuvo que cerrarse temporalmente debido a un accidente el lunes por la mañana.

No se reportaron heridos graves en ninguno de los accidentes, dijo la policía estatal.

Los accidentes se reportaron después de que gran parte del sur de New Hampshire recibiera al menos varias pulgadas de nieve durante la noche mientras una tormenta invernal atravesaba el área.

El frío intenso persistirá hasta el jueves, con temperaturas máximas que lucharán por llegar a los 10 y mínimas nocturnas cerca o por debajo de cero, por lo que debe estar preparado para condiciones heladas en carreteras sin tratar.