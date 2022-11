Se reportan varios accidentes de tránsito con cierres de carreteras

Varios accidentes de tráfico se reportaron en la mañana del miércoles, día que comenzó con las carreteras resbaladizas debido a las condiciones climáticas húmedas en la región.

Un accidente con un vehículo volcado provocó el cierre temporal de una rampa hacia la Interestatal 93 en Medford, Massachusetts.

La Policía del Estado de Massachusetts respondió al accidente que ocurrió cerca de la salida 24 y por el cual se debió cerrar la rampa desde Roosevelt Circle hasta la I-93 en dirección norte. La rampa fue reabierta poco después.

No se han ofrecido detalles adicionales, incluida cualquier información sobre lesiones o circunstancias que rodearon el accidente.

El Massachusetts Department of Transportation también informó de un accidente alrededor de las 7:30 a. m. en la carretera interestatal 95 sur en Dedham, cerca de la salida 29, lo que provocó el cierre del carril izquierdo y algunos retrasos.

También se reportaron varios accidentes en New Hampshire el miércoles por la mañana, incluido uno en la I-93 sur en Woodstock alrededor de las 7:45 a.m. que obligó al cierre del carril izquierdo del tráfico. Otro choque tuvo lugar alrededor de las 5:00 a.m. en la carretera interestatal 89 en Springfield, New Hampshire, lo que provocó algunos retrasos.