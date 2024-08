Sentenciado por matar a jovencito en emboscada cuando venía de la escuela

El miércoles, en el Tribunal de New Haven, Jenigh Ward fue sentenciado a 35 años de prisión sin libertad condicional por el asesinato de Elijah Gomez, de 15 años.

“Tiene 35 años para pensar durante el resto de su vida”, dijo la abuela de Gómez, Wanda Grayer, afuera del tribunal.

En mayo de 2022, Ward, junto con otros dos sospechosos, atacaron a Gómez mientras caminaba a casa desde la escuela.

Ward apretó el gatillo del arma que finalmente acabó con la vida de Gómez.

“No hubo ningún conflicto”, dijo la tía de Gómez, Crystal Cathcart, después de la sentencia. “Ningún ladrón, nunca se dirigieron una palabra. Jenigh corrió a su lado, le disparó y se escapó”.

Antes de su sentencia, reconoció a la familia de la víctima ante el tribunal y se disculpó por sus acciones.

“Creo que este es el caso de un niño que se perdió, y eso se puede ver en su cara”, dijo la tía de Gómez, Crystal Cathcart, después de la sentencia. “Pude ver en sus ojos que está arrepentido y le creo, que se arrepiente de su decisión”.

La madre de Gómez, Jennifer Cathcart, dio una emotiva declaración ante el tribunal.

“Estoy triste todos los días. Me siento miserable todos los días”, dijo.“Literalmente me quitaste mi alegría y felicidad, y no puedo recuperarlas”.

El joven de 20 años no tiene condenas previas. Los fiscales optaron por no presentar los otros dos cargos de conspiración para cometer asesinato y portación de pistola sin permiso.