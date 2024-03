Sheriff tenía motivos para confiscar armas al pistolero de del tiroteo masivo en Maine antes del ataque: reporte

La oficina del sheriff que investigaba un tiroteo masivo en Maine tenía motivos para poner al asesino bajo custodia protectora de antemano y quitarle las armas, según un informe emitido el viernes por una comisión independiente.

La gobernadora demócrata Janet Mills y el fiscal general Aaron Frey reunieron la comisión para revisar tanto los acontecimientos previos al 25 de octubre, cuando el reservista del ejército Robert Card mató a 18 personas en una bolera y un bar, como la respuesta a la tragedia.

Encabezada por un ex presidente del tribunal más alto de Maine, la comisión también incluía a un ex fiscal federal y al ex psicólogo forense jefe del estado. Celebró siete sesiones a partir de noviembre, en las que escuchó a las autoridades, a los familiares de las víctimas y sobrevivientes y a los miembros de la Reserva del Ejército de los EEUU mientras exploraba si se podría haber hecho algo para prevenir la tragedia y qué cambios se deberían hacer en el futuro.

Un reservista del ejército responsable del tiroteo masivo en Maine le dijo a la policía estatal en Nueva York antes de su hospitalización el verano pasado que sus compañeros soldados estaban preocupados por él porque "iba a hacer algo".

Card, quien fue encontrado muerto por un disparo autoinfligido después de una búsqueda de dos días, era bien conocido por las autoridades, y su familia y compañeros de servicio habían alertado sobre su comportamiento, el deterioro de su salud mental y su potencial de violencia antes de los tiroteos.

En mayo, sus familiares advirtieron a la policía que Card se había vuelto paranoico y expresaron preocupación por su acceso a las armas. En julio, Card fue hospitalizado en una unidad psiquiátrica durante dos semanas después de empujar a un compañero reservista y encerrarse en una habitación de motel. En agosto, el ejército le prohibió manejar armas mientras estaba de servicio y lo declaró no desplegable. Y en septiembre, un compañero reservista envió un mensaje de texto a un supervisor del ejército sobre su creciente preocupación por Card, diciendo: "Creo que va a explotar y realizar un tiroteo masivo".

Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron a los miembros de la comisión que la ley de bandera amarilla de Maine dificulta retirar las armas a personas potencialmente peligrosas.

"No pude llevarlo a la puerta. No puedo obligarlo a abrir la puerta", dijo el sargento. Aaron Skolfield, quien visitó la casa de Card para un control de asistencia social en septiembre. "Si hubiera pateado la puerta, habría sido una violación de la ley".

Cinco meses antes del tiroteo masivo más mortífero en la historia de Maine, la familia del pistolero alertó al sheriff que estaban "preocupados" por el deterioro de su salud mental mientras tenía acceso a armas de fuego, dijeron las autoridades el lunes.

En testimonios posteriores, aquellos involucrados en la búsqueda de Card después del tiroteo reconocieron posibles oportunidades perdidas para encontrarlo y poner fin a la búsqueda que encerró a la comunidad y aterrorizó a los residentes. Algunos de los testimonios más emotivos fueron los de familiares que, entre lágrimas, describieron escenas de sangre, caos y pánico seguidas de una pérdida insondable.

Rachael Sloat, quien estaba comprometida para casarse con la víctima del tiroteo Peton Berwer Ross, dijo al comité que se le rompe el corazón cada vez que su hija de 2 años pregunta por su papá.

"¿Dónde estás?" ella dijo. "Cada político, cada miembro de las fuerzas del orden, cada votante registrado en el país, quiero que escuches esas palabras. '¿Dónde estás?' Porque, compatriotas estadounidenses, ¿dónde están? Le fallamos a mi pequeña".