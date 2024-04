Sobre 200 mujeres y varios hombres acusan a médico de Brigham and Women’s de abuso sexual y exámenes innecesarios

Hace más de una década, Kristin Fritz luchaba contra un dolor en la columna y consultó a un reumatólogo recomendado por su médico en el Brigham and Women's Hospital de Boston.

La visita al Dr. Derrick Todd comenzó con normalidad para la mujer de 37 años de New Hampshire. Pero a medida que Todd avanzaba, tocó agresivamente sus senos, dijo, hasta el punto de que "parecía disfrutar eso demasiado".

El año pasado, cuando el hospital la contactó sobre Todd, se dio cuenta de que se había cruzado una línea. Y ella no estaba sola.

“Me siento muy violada”, dijo a The Associated Press. “Me siento muy avergonzada de mí misma por no saber hacer algo mejor en el momento y decir, sí, esto me pareció mal y debería decírselo a alguien”.

Associated Press generalmente no identifica posibles víctimas de abuso sexual, pero Fritz permitió que se usara su nombre. Ella es una de las más de 200 mujeres y varios hombres que se han unido a una demanda consolidada contra Todd en el Tribunal Superior de Suffolk en Massachusetts.

La demanda, que combina varias presentadas el año pasado, acusa a Todd de realizar terapias del suelo pélvico, exámenes de mama, exámenes testiculares y exámenes rectales innecesarios a los pacientes.

Alega que Todd, un ex reumatólogo del Brigham and Women's Hospital cuya especialidad consiste en el tratamiento de afecciones inflamatorias de músculos, articulaciones y huesos, comenzó a abusar de pacientes en 2010. También acusó a varias docenas de otros acusados, incluidos Brigham and Women's Faulkner Hospital y Charles River Medical Associates, de conocer el abuso y no poder detenerlo.

"Es un número extraordinario de personas que depositaron su confianza en el Dr. Todd y cuya confianza fue violada simplemente por su gratificación personal y egoísta", dijo William Thompson de Lubin & Meyer, cuya firma con sede en Boston representa a la mayoría de las víctimas.

"La otra cosa que me llama la atención sobre este caso es cómo pudo haber estado sucediendo esto en el hospital, en el grupo de práctica durante tanto tiempo sin que alguien se diera cuenta de que algo sospechoso estaba pasando", continuó. “Sin embargo, le permitieron continuar haciendo esto semana tras semana, mes tras mes, año tras año, con cada vez más víctimas”.

Un abogado de Todd, Anthony Abeln, dijo que su cliente “no litigará este asunto en los medios, pero defenderá su atención a medida que el caso avance a través del sistema del Tribunal Superior de Massachusetts”.

En abril de 2023, Brigham and Women's recibió dos quejas anónimas sobre Todd e inició una investigación interna. A Todd le dijeron que no podía realizar exámenes delicados sin un acompañante. En junio, lo pusieron en licencia administrativa y luego lo despidieron un mes después. El hospital dijo que también notificó al Departamento de Salud Pública, a la Junta Estatal de Registro en Medicina, a las autoridades y a sus pacientes actuales y anteriores.

En septiembre, Todd llegó a un acuerdo voluntario con la Junta de Registro en Medicina para dejar de ejercer la medicina en cualquier parte del país. No se han presentado cargos penales contra Todd, pero la policía ha entrevistado a varios ex pacientes.

El Boston Globe informó el año pasado que Todd estaba siendo investigado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk. Un portavoz de la oficina dijo que no haría comentarios sobre el caso.

"Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones de conducta dañina cometida por el Dr. Todd", dijo el hospital en un comunicado. "Nos tomamos muy en serio nuestro deber de cuidar a nuestros pacientes y mantenerlos seguros. Hemos, y siempre lo haremos, actuado con decisión ante cualquier acusación de mala conducta, como hicimos en este caso”.

Charles River Medical Associates dijo que nunca tuvo conocimiento de ninguna queja de “conducta inapropiada” por parte de Todd y dijo que se comunicó con los pacientes para informar sus inquietudes.

"Estamos profundamente preocupados y entristecidos por estas inquietantes acusaciones y reconocemos el coraje que necesitaron estos pacientes para presentarse", dijo en un comunicado.

Thompson dijo que las edades de las víctimas oscilaban entre adolescentes y mujeres de unos 60 años. La demanda alegaba que Todd se ganaría su confianza, iría más allá del tratamiento de sus enfermedades reumáticas y se convertiría en su único médico mientras realizaba exámenes invasivos e innecesarios.

Entre ellos se encontraba una mujer de Massachusetts de 33 años que tuvo dificultades para encontrar un médico durante la pandemia de COVID-19. Estaba encantada de que Todd llamara para ayudarla con los síntomas de hormigueo y entumecimiento en brazos y manos.

Durante dos años, Todd se convirtió en su médico de cabecera y ginecólogo y, según la demanda, el abuso se intensificó durante sus visitas, incluidos repetidos exámenes vaginales. Dijo que Todd habitualmente comentaba sobre su cuerpo, le pedía que se desnudara y se aseguraba de que no estuviera acompañada durante los exámenes.

“Honestamente, afectó cada componente de mi vida porque simplemente ocupa cada parte de mí desde mi confianza en mí misma”, dijo la mujer, quien denunció a Todd ante la junta médica después de discutir su comportamiento con su ginecólogo y darse cuenta de que algo andaba mal.

Desde que supo que había muchos otros y que Todd ya no ejercería la medicina, dijo que “se me ha quitado un peso de encima”, aunque lucha por sobrellevar la situación. “Incluso el simple hecho de pensar en el trabajo es un gran desafío”, dijo. “Estoy realmente, realmente, todavía luchando hoy, a lo grande”.

En cuanto a Fritz, reconoció que la experiencia la acompañará por el resto de su vida. Pero le consuela el hecho de que Todd ya está pagando el precio por sus acciones.

“Usted era un profesional médico confiable en una instalación de clase mundial. Abusaste y violaste a muchos, muchos, muchos pacientes. Simplemente no está bien”, dijo Fritz sobre Todd. “Para mí, la justicia es que él no pueda volver a practicar nunca más. Él nunca pudo hacerle esto a las mujeres ni a ningún otro paciente al que le había hecho esto”.