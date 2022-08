Sol extremo, martes de alta humedad; Récord de calor de agosto a punto de romperse

A medida que los últimos días del verano meteorológico llegan a su fin, el calor aún persiste. Una vez más, nos remontamos a los 90 grados bajo un sol abrasador y una humedad sofocante. No puedo decir que este sea el último día de 90 grados que veremos de la estación cálida, pero los días ciertamente están contados. Sin embargo, este día en particular establecerá un récord. No por la temperatura alta, sino por la cantidad de días de 90 o más de este agosto. Con 11 días, batimos el récord mensual, superando el antiguo récord de 10 de 1988.

La humedad una vez más hará que se sienta mucho más cálido, con índices de calor subiendo a mediados de los 90 en algunos lugares, no demasiado mal para la semana anterior al Día del Trabajo. Con un frente frío azotando Nueva Inglaterra tarde, las tormentas moribundas deambularán al amparo de la oscuridad. La mayoría de estos esperarán hasta la mañana y vendrán sobre nosotros con un par de breves aguaceros. Honestamente, no hay suficiente lluvia beneficiosa para emocionarse. Lo que traerán es un cambio en la masa de aire a última hora del miércoles y una configuración estelar de buen tiempo para el final de la semana.

Los puntos de rocío, y las temperaturas, caen el jueves, y de manera drástica el viernes. Incluso podría argumentar a favor de "refrescante" al describir el aire el viernes por la mañana. Eso también se extiende a la primera mitad del fin de semana festivo, antes de que regrese el calor y la humedad.

