Telemundo Connecticut presenta “Te Conecta A La Alegría – Temporada de Dar“

NBC CT, Telemundo CT y Comcast presentan "Te Conecta A La Alegría- Temporada de Dar“ la cual inicio el martes 1 de diciembre hasta el viernes 8 de enero.

Este año, el objetivo principal de esta campaña es crear conciencia sobre los problemas que están afectando a las comunidades locales y encontrar algunas soluciones viables. Esta campaña apoyará a las familias locales y las ayudará a superar muchos de los obstáculos actuales que enfrentan debido a la pandemia que actualmente se está viviendo.

Nos estamos uniendo a organizaciones sin fines de lucro locales para recaudar fondos y ayudar a los miembros de la comunidad a prosperar y superar muchos de los desafíos actuales. Esta iniciativa ofrecerá a la audiencia una plataforma para donar virtualmente y apoyar en las diferentes formas a sus vecinos necesitados. Las donaciones les brindarán a las personas acceso a diferentes elementos, como comida, ropa, gastos de vivienda e incluso juguetes que ayudarán a conceder los deseos de muchos niños locales esta Navidad. Además, de estas excelentes formas de retribuir a la comunidad, las estaciones junto a la Cruz Roja Americana y los Hartford Yard Goats están organizando una campaña de donación de sangre de dos días con la esperanza de motivar a la comunidad a donar sangre y salvar vidas.

" Te Conecta A La Alegría – Temporada de Dar" es una colaboración entre Foodshare, CT Food Bank, CT Children's Medical Center Foundation, WRCH Lite 100.5 "Christmas Wishes" y la Cruz Roja Americana.

En los siguientes enlaces puede hacer su donación en línea:

Apoye a Christmas Wish CT: Christmas Wish CT es una organización benéfica local 501-C3 fundada por Mike Stacy del programa matutino Lite 100.5 WRCH "Allan, Mike & Mary". El 100% de las donaciones hechas a Christmas Wish CT ayudaran a cumplir los deseos de las familias en los refugios locales afectados por violencia doméstica y que no tiene un hogar. Así como para aquellos que están asociados con programas después de la escuela o ayudas de vivienda. Los deseos incluyen juguetes para niños, ropas, abrigos y alimentos.

¡Haz clic aquí para elegir donar a la unidad de juguetes virtual de Christmas Wish CT!

Haga clic aquí para hacer una donación monetaria a Christmas Wish CT!

Apoye a Connecticut Children's Foundation: ¡Ayude a que la temporada navideña sea más brillante para los pacientes de Connecticut Children’s y sus familias! Las donaciones de juguetes en persona están pausadas debido a las precauciones de COVID-19, pero usted puede difundir alegría donando para financiar la compra de un juguete. Los fondos ayudarán a los servicios de Manutención de Niños y Familias a almacenar su sala de juegos, comprar artículos que necesiten los pacientes y proporcionar apoyo a las familias.

¡Haga clic aquí para hacer una donación a Connecticut Children's Foundation!