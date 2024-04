Televidente de CT tiene dificultad para cobrar reembolso de reparaciones en su casa por inundaciones

José Soto lleva un par de años jubilado, viviendo tranquilamente en Windsor, Connecticut con su perrita, Minnie. Durante el invierno, el cambia las gélidas temperaturas por el calor caribeño de Puerto Rico. En una entrevista ante las cámaras de Telemundo Nueva Inglaterra, relata que, en febrero del 2023, las bajas temperaturas congelaron las tuberías de su hogar, inundando todo a su paso y José tuvo que regresar antes de lo esperado.

“El vecino me llamó a Puerto Rico diciéndome; José, en la casa tuya está saliendo agua por las ventanas. Entonces me vine de Puerto Rico…Y vi la destrucción…el ceiling se cayó, las paredes de la cocina se cayeron, los gabinetes, el piso se dañó, la tubería rota”, cuenta Soto, añadiendo que inmediatamente hizo un reclamo con State Farm, su agencia para el seguro de su hogar. Entonces, la asegura actuó rápido en costear los gastos para controlar la inundación.

“Ellos dijeron que iban a arreglar, que venía una compañía contratista para arreglar. Pero los contratistas lo que hicieron fue que sacaron todo roto, o sea, rompieron los gabinetes, el piso, la, el ceiling, las paredes, rompieron todo y sacaron todo y lo botaron”, dijo Soto reclamando que nunca regresaron a reparar los daños.

“Pasaron dos meses y no venían a arreglar”, dijo Soto.

Así que decidió usar sus tarjetas de crédito para repararlo todo él mismo, con un poco de ayuda.

“Estos gabinetes los compré. Entonces… El amigo mío fue quien puso los gabinetes. Le pagué aparte y me puso el piso que yo no podía, pues él sabe más que yo. Pero yo hice las paredes… y el ceiling”, dijo Soto.

En total, José gastó unos $24,600 dólares en materiales y mano de obra. Por su parte, State Farm le envió un cheque para cubrir los gastos, pero dice que cada vez que él intentaba cobrarlo, el banco se lo negaba.

Y asegura que, cuando buscaba ayuda de la agencia del seguros tampoco encontraba una solución.

“Llamaba al seguro y en el seguro le pasaban la voz como a otra persona y a otra persona y así… y no me resolvían, no me ayudaban”, dijo Soto.

Así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con State Farm, ellos explicaron que, como José todavía está pagando la hipoteca de su casa, el banco con el que tiene la hipoteca va incluido como beneficiario en el cheque debido a que el mismo estaba destinado a pagar los daños. Como José todavía no ha terminado de pagar la hipoteca de su casa, el banco sigue teniendo un interés financiero sobre la propiedad. Ellos tienen que verificar que en efecto el dinero es para las reparaciones para luego aprobarlo y endosarlo.

Con las instrucciones de State Farm, José se comunicó con los dos bancos involucrados y después de unas semanas, finalmente pudo cobrar su cheque de $24,608 dólares, con los cuales dice, pagó todas las deudas que tenía por las reparaciones.

“Gracias a ustedes, a Telemundo Responde… Estoy contento, una alegría con ustedes, sobre todo por la ayuda que me hicieron”, dijo Soto.

Solicitamos un comunicado por parte de State Farm, pero ellos no ofrecieron comentarios, más allá de habernos explicado como José podía cobrar su cheque.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.