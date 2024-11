Televidente de Revere compra producto en línea y le llega incompleto

Para millones de personas comprar por internet es lo más conveniente. Pero ¿qué pasa cuando usted compra un producto y le llega incompleto?

Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Martha García, una de nuestras televidentes en Revere, Massachusetts, quien dice que compró una chimenea eléctrica en Amazon.com pero al notificarles que le faltaban partes al producto, asegura le dijeron que el producto había sido vendido por un afiliado, y procedió a llamarlos.

"Entonces cuando llame servicio cliente me dijeron que no, que ellos lo mandaron, que no se puede hacer nada. Que tengo que llamar a otro departamento". Explica Martha, quien pagó 742 dólares por el producto.

Martha dice que no estaba pidiendo un reembolso, ni devolver el producto, ella sólo quería que le mandaran la parte de la chimenea que le faltaba, porque ya había pagado para que le armaran el mueble.

De acuerdo con García, Amazon la ignoraba y el comerciante externo a la compañía le indicó mediante correo electrónico que no le podían enviar nada. Le recomendaron volver a comprar la chimenea y solicitar un 50% de descuento.

"Entonces nuevamente me quedé frustrada porque yo dije simplemente para resolverlo no me están creyendo que no, que me llegó incompleto y obviamente es algo como que uno se siente mal relatando aquí o allá y nadie le resuelve el problema".

Cansada de esperar varios meses por una respuesta, Martha nos contactó. Telemundo Nueva Inglaterra Responde notificó a Amazon sobre el problema.

La compañía rápidamente revisó la orden de compra, y al final de su investigación, llamaron directamente a Martha, le dijeron que podía quedarse con el mueble, y le enviaron una tarjeta de regalo por 742 dólares, el costo total del producto original. Con esa tarjeta de regalo, Martha compró la parte de la chimenea que le faltaba.

Ahora ella dice que tiene la sala como la quería, además de la chimenea, tiene la historia de como Telemundo Nueva Inglaterra Responde hizo la diferencia.

"Si ya quieres resolver algo y ven que no hay manera, es imposible, pues ya, definitivamente tiene que contactar a Telemundo porque ellos sí ayudan" Concluyó García.

Mediante un comunicado, un portavoz de Amazon nos compartió lo siguiente sobre el caso de Amazon

"Agradecemos a Telemundo Nueva Inglaterra Responde por alertarnos sobre el problema del cliente, resolvimos el problema directamente con ella y pedimos disculpas por el inconveniente"

