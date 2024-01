¿Terminó la carrera de 24 años de Belichick como entrenador de los Patriots?

Bill Belichick dice que puso todo lo que tenía en esta temporada y todavía disfruta entrenar. Pero tras el final de su temporada más difícil como entrenador de la NFL, no quedó muy claro si alguna vez volverá a hacerlo con los New England Patriots.

Los New York Jets rompieron una racha de 15 derrotas consecutivas contra los Patriots con una victoria por 17-3 el domingo en lo que podría haber sido el último partido de Belichick con la franquicia por la que levantó seis trofeos Lombardi.

"Un año decepcionante para todos nosotros: jugadores, entrenadores, personal, toda la organización", dijo Belichick inmediatamente después del partido. "En lo que respecta al futuro, me sentaré con (el dueño de los Patriots) Robert (Kraft) como Lo hago todos los años en algún momento...

"Eso es todo lo que tengo que decir al respecto ahora mismo, porque eso es todo de qué hablar".

El récord de 4-13 de los Patriots es el peor en los 29 años de carrera de Belichick como entrenador en la NFL. La derrota del domingo también marcó la número 178 en la carrera de Belichick, incluidos los playoffs, empatándolo con Tom Landry en la mayor cantidad de la historia. También empata el récord de 165 derrotas en temporada regular que ostentan Jeff Fisher y Dan Reeves.

Nueva Inglaterra ahora pasa a su temporada baja más incierta de las últimas dos décadas, con el futuro de Belichick con el equipo en el centro de atención después de un mandato de 24 años durante el cual los Patriots ganaron seis títulos de Super Bowl.

Se espera que Belichick y Kraft se reúnan el lunes para discutir el futuro del entrenador con la franquicia.

"ESTOY BAJO CONTRATO"

Antes de cualquier posible reunión con Kraft, Belichick se dirigió a los medios mediante una conferencia telefónica el lunes por la mañana. Y no parecía alguien que estuviera en su último día de trabajo.

"Como dije antes, obviamente fue una temporada muy decepcionante en todos los sentidos: jugadores, entrenadores, personal, la organización. No todos están cerca de nuestros estándares y expectativas, así que obviamente las cosas deben arreglarse. Estoy orgulloso de la forma en que los jugadores y el equipo compitieron, pero no son los resultados, obviamente, de ninguno de nosotros, empezando por mí hasta todos los demás que estuvieron involucrados en ello. Sé que todos sentimos lo mismo".

"Estoy bajo contrato", añadió Belichick. "Haré lo que siempre hago. Todos los días vengo y trabajo tan duro como puedo para ayudar al equipo en todo lo que pueda. Eso es lo que voy a seguir haciendo".

En cuanto a lo que sigue y cuándo espera reunirse con Kraft, Belichick no tuvo mucho que decir.

"Hoy fue una especie de día de cierre para nosotros con los jugadores", dijo. "Tengo una reunión con ellos y luego partiremos de allí. En cuanto a cualquier decisión o dirección para el próximo año, es demasiado pronto para eso. No creo que el proceso de fin de año sea fundamentalmente diferente del punto de vista de cómo se hace. Las decisiones, esa es una conversación completamente diferente. Cómo se hace: me reuniré con Robert como siempre lo hago, me reuniré con el personal, me reuniré con el departamento de personal, recapitularé la temporada con los grandes. imagen y algunas de las decisiones individuales que se avecinan de una manera u otra. Eso obviamente está muy, muy lejos de donde estamos ahora. Comenzaremos al final del día juntando las piezas en términos de preparar las cosas para ir a través de un análisis bueno y detallado y, más o menos, comenzar una reconstrucción, por así decirlo".

Cuando se le preguntó directamente cuándo tiene previsto reunirse con Kraft, Belichick dijo: "Dejaré todo eso fuera... Podría ser una serie de reuniones, no lo sé. Nos ocuparemos de eso internamente".

Cuando le preguntaron si quiere quedarse para solucionar los problemas del equipo, el técnico reiteró que va a hacer todo lo posible para ayudar al equipo.

"Eso es lo que siempre he hecho. Nunca he sido diferente en mi carrera. Lo aprendí de mi padre mientras crecía. Eso no va a cambiar".

En cuanto a la posibilidad de permanecer como entrenador pero renunciar al poder sobre las decisiones de personal, Belichick dijo que está a favor de lo que la organización decida que es mejor para el equipo.

Cuando se le preguntó si se había reunido con Kraft durante la temporada, el entrenador dijo que se había reunido con el propietario, pero se negó a dar más detalles.

A Belichick también se le preguntó sobre su manejo de Mac Jones y si pensaba que el mariscal de campo todavía tiene futuro en la NFL, pero en general evadió la pregunta. "Como dije, revisaremos nuestras evaluaciones de temporada baja", dijo. "En este momento han pasado menos de 24 horas del partido de los Jets".