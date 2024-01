Testimonio en el juicio de Troconis se centró en la camioneta roja del martes

El jurado en el juicio de Michelle Troconis escuchó testimonio el martes sobre una Toyota Tacoma roja que está cerca del centro del caso del estado.

“Estribo tubular, llantas plateadas, también un enganche para quitanieves…”, dijo el policía estatal retirado Gregory LeBeau mientras describía al jurado lo que vio en el video de vigilancia de esa Tacoma roja viajando por Merritt Parkway el día en que Jennifer Dulos desapareció.

Los investigadores de la policía estatal rastrearon el movimiento de esa Tacoma yendo hacia New Canaan la mañana del 24 de mayo de 2019 y regresando de New Canaan más tarde esa mañana. El camión fue capturado en video de vigilancia de cámaras en paradas de descanso en New Canaan y Fairfield.

“Estaba extremadamente interesado en los artículos en la parte trasera de la camioneta”, dijo LeBeau, con una foto ampliada de la caja de la Tacoma detrás de él. No pudo dar más detalles sobre lo que creía que había en la plataforma de la camionete debido a una objeción sostenida.

El camión era utilizado frecuentemente por Pawel Gumienny, un socio de Fotis Dulos, cuyo nombre apareció en numerosos testimonios el martes. Se revelaron nuevos detalles sobre sus primeras conversaciones con la policía a medida que avanzaba la investigación.

“Me parecía muy nervioso, su respiración era elevada y la arteria de su cuello latía rápido”, dijo el sargento de la policía estatal Michael Beauton sobre su primera interacción con Gumienny afuera de la casa de Fotis Dulos en Farmington.

Durante la investigación, Gumienny proporcionaría muestras de ADN, su teléfono, acceso a la Tacoma roja y una computadora portátil de trabajo.

"Hizo una declaración: si iba a buscar algo que se suponía que no debía ser, usaría una que no fuera mía", describió Beauton sobre una declaración que le hicieron mientras recuperaba la computadora portátil de Gumienny.

También se proporcionaron a los investigadores asientos de seguridad de los que Gumienny dice que Fotis Dulos le instó a deshacerse.

El jurado también vio nuevas imágenes de vigilancia de 77 Mountain Spring Road en Avon, frente a la propiedad 80 Mountain Spring Road de Fotis Dulos.

El video muestra a la Tacoma saliendo de esa propiedad en 80 Mountain Spring Road alrededor de las 5:30 a.m. el día en que Jennifer Dulos desapareció.

Pero la defensa se apresuró a acallar las especulaciones sobre el movimiento de la camioneta y su operador.

“¿No observó desde ningún ángulo a nadie subiendo a la camioneta o poniéndola en marcha?” preguntó el abogado defensor Jon Schoenhorn. Beauton respondió que no.

Se espera que Pawel Gumienny suba al estrado en Stamford. NBC Connecticut contactó a su abogada, Lindy Urso, sobre el próximo testimonio.

"Pawel está bajo citación judicial y la cumplirá; pero está muy ansioso por dejar esto atrás para poder volver a concentrarse en trabajar duro para mantener a su familia", dijo Urso en un comunicado.