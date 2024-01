Sacan jurado del juicio de Troconis tras hacer referencia a película ‘Gone Girl’

Un miembro del jurado en el juicio de Michelle Troconis fue despedido después de que el juez recibió una nota diciendo que había discutido el caso frente a otros miembros del jurado y que era como "Gone Girl".

El juez Kevin Randolph comenzó el día del viernes diciéndoles a los abogados del juicio de Troconis que le habían entregado una nota de un mariscal judicial. La nota era de un miembro del jurado que decía que otro miembro del jurado había discutido el caso frente a los miembros del jurado y dijo que el caso estaba en todas las redes sociales y que era como "Gone Girl".

La película de 2014 "Gone Girl" está protagonizada por Ben Affleck y cuenta la historia de una mujer que finge su propia muerte en un esfuerzo por incriminar a su marido por asesinato.

El juez hizo una pausa en el tribunal para investigar más a fondo el asunto y hablar con los miembros del jurado involucrados, y luego volvió a abrir sesión en el tribunal.

​A principios de esta semana, un jurado suplente fue despedido.

Después del receso del almuerzo del miércoles por la tarde, los fiscales informaron al juez que había habido una interacción entre los abogados del estado y uno de los jurados suplentes en el caso.

Según el abogado, intentaron subir a un ascensor y notaron que dos jurados alternos estaban en el ascensor con un alguacil judicial. Cuando vieron a los jurados en el ascensor, se dieron la vuelta y se alejaron. En ese momento, uno de los jurados suplentes dijo: "Te amamos", en un comentario dirigido a la fiscal estatal adjunta Elizabeth Moran, según los fiscales y el mariscal judicial que estaba en el ascensor.

El juez detuvo el procedimiento para traer al jurado suplente e interrogarlo sobre la interacción. Ese interrogatorio se realizó fuera de la vista de las cámaras en la sala del tribunal.

Luego, el juez despidió al jurado suplente, dejando cuatro jurados suplentes restantes.

Actualmente hay seis jurados titulares y tres suplentes.

El jueves, el análisis de ADN estuvo en el centro del testimonio durante el juicio de Troconis y se esperaba que un miembro del equipo del Laboratorio Forense del Estado regresara al estrado el viernes para ser interrogado antes de que surgiera el problema con el jurado.

El caso se centra en la desaparición y presunto asesinato de Jennifer Dulos, una madre de cinco hijos que vivía en New Canaan y fue reportada como desaparecida en mayo de 2019.

La policía que investigaba la desaparición envió muestras al laboratorio de Ciencias Forenses de Connecticut, que analizó muestras de la casa, el garaje y los automóviles de Jennifer.

Kristen Madel, miembro del equipo del Laboratorio Forense del Estado, testificó el jueves sobre cómo realizan pruebas de ADN y cómo establecen un perfil de ADN para Jennifer Dulos a través de su cepillo de dientes, así como perfiles de otros miembros cercanos al caso, incluidos los Dulos. sus hijos, el ex marido de Jennifer, Fotis Dulos, y la mujer con la que estaba saliendo en el momento en que Jennifer desapareció, Michelle Troconis.

“Queremos intentar incluir o excluir a una persona de ese perfil probatorio”, dijo Madel.

En este caso, el laboratorio se ocupa de la probabilidad: la probabilidad de que un perfil de ADN de la evidencia recopilada coincida con el ADN tomado de personas cercanas al caso versus alguna persona al azar.

Jennifer y Fotis estaban atravesando un divorcio cuando Jennifer desapareció.

El ADN de Fotis fue de particular interés en el grifo, porque según el testimonio de la niñera el miércoles y una orden de arresto original, Jennifer Dulos insistió en que no quería que Fotis se acercara a su casa y tomó medidas para garantizar que no pudiera ingresar a la casa. , y se suponía que no debía ingresar a la propiedad sin la supervisión judicial designada.

“Ella no quería que él entrara a la casa en absoluto”, dijo la niñera Lauren Almeida en un testimonio el miércoles.

El abogado defensor de Troconis, Jon Schoenhorn, no cuestiona la presencia del ADN de Jennifer, pero exige al estado la carga de la prueba para demostrar que se produjo un asesinato que involucra a Fotis, y sostiene que el ADN de su cliente no se encontró por ninguna parte.

“No hay ningún lugar en New Canaan o en ese Suburban que tenga el ADN de Michelle Troconis”, dijo Schoenhorn afuera del tribunal el jueves.

Según el testimonio del jueves, el ADN de Troconis no apareció y fue descartado de muchas de las muestras analizadas en el laboratorio forense, apareciendo sólo en unos pocos informes como "no concluyentes".

Troconis ha sido acusada de conspiración para cometer asesinato y otros delitos por acusaciones de que ayudó a Fotis Dulos a encubrir el asesinato de Jennifer Dulos. Ella se ha declarado inocente de los cargos.

Fotis Dulos negó tener algo que ver con la desaparición de Jennifer. Se suicidó a principios de 2020, poco después de ser acusado de asesinato.

Las órdenes de allanamiento del caso de Jennifer Dulos revelaron impactantes detalles sobre su relación con Fotis Dulo antes de su desaparición.