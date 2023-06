Todo listo para el festival anual Embrace Ideas organizado por Embrace Boston

Telemundo Nueva Inglaterra, NBC 10 Boston y NBC Sports Boston son los orgullosos socios de medios del festival anual Embrace Ideas organizado por Embrace Boston. El festival se lleva a cabo del 14 al 16 de junio, los tres días previos al fin de semana festivo de Juneteenth.

El Festival, basado en las artes, las ideas, la cultura y la erudición pública, es una celebración anual de Juneteenth, la festividad que celebra la emancipación de las personas esclavizadas en los EEUU. Embrace Boston invita a la comunidad a experimentar conferencias magistrales, paneles y música en vivo.

“Queremos que The Embrace Ideas Festival cree un mayor sentido de inclusión en torno al primer verdadero Día de la Independencia de Estados Unidos”, dijo Imari Paris Jeffries, directora ejecutiva de Embrace Boston. “Esta celebración anual brindará a nuestras comunidades las herramientas necesarias para que todas las personas celebren la festividad y, a su vez, crearán un espacio seguro para el aprendizaje, las ideas y el disfrute de la música juntos”.

“Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias y centrarnos en la celebración del Juneteenth y su importancia para cada persona en cada comunidad”, dijo Chris Wayland, presidente y gerente general de NBC10 Boston, Telemundo Boston, NBC Sports Boston y NECN. “Seguiremos dando voz a cada espectador a través de nuestra narración en inglés y español”.

El festival comenzará el miércoles con el primer Concierto Juneteenth de Embrace Boston en el Boston Common, presentado por la presentadora matutina de NBC10 Boston, Latoyia Edwards. En el primer evento formal en The Embracememorial desde su inauguración, el equipo estará acompañado por la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien actuará junto a The Embrace Choir. NBC10 Boston tendrá cobertura en vivo en su noticiero de las 11 a.m.

El último día del festival, Embrace Boston y Kwani Lunis de NBC10 Boston presentarán "The Embrace Honors", premiando a los líderes comunitarios y al propio Roxbury por su compromiso y liderazgo por ser un catalizador del cambio en nuestras comunidades.

“Estoy agradecido con Embrace Boston por crear espacios comunitarios para animar y celebrar las voces negras en su Festival Juneteenth”, dijo Wu. “Espero unirnos a través de la música, la comunidad y la conversación para compartir y reflexionar sobre las experiencias”.

Después de la ceremonia, Embrace Boston dará inicio al fin de semana del 16 de junio con The Embrace Ideas Block Party en Roxbury Community College de 2:30 p. m. a 8:00 p.m.. La celebración de la tarde será una noche alegre de baile, música y comunidad. NBC10 Boston y Telemundo Nueva Inglaterra tendrán cobertura en vivo en sus noticieros vespertinos.

Además de transmitir el festival, NBC10 Boston transmitirá la película de Embrace Boston "Welcome The Embrace" el lunes 19 de junio a las 7 p.m. La película, dirigida por John Adekoje, Miranda Adekoje, Noah Christofer, Darrus Sands, también se estrenará durante el Festival de Cine de Roxbury a finales de mes. Habrá una sesión de preguntas y respuestas en el estreno organizada por el presentador de noticias de NBC10 Boston, Glenn Jones.

Haz clic aquí para ver la lista completa de la programación, los panelistas y los asistentes destacados del Festival.